Strojca triumfu nad Francúzmi Buc sa snaží splácať dôveru trénera, každý úspech zdvíha sebavedomie

KODAŇ 10. mája (WebNoviny.sk) - Štvrtkový súboj slovenskej hokejovej reprezentácie proti tímu Francúzska na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku priniesol drámu so šťastným koncom pre hráčov spod Tatier.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho zvládli duel a do tabuľky základnej A-skupiny si s pripísali tri body za triumf 3:1.

Režisérom víťazstva nad Francúzmi bol útočník Dávid Buc. Strelil víťazný gól a na zvyšných dvoch sa podieľal asistenciami.

"Dnešný zápas sme hrali dobre prvú aj druhú tretinu. Možno tam bol krátky výpadok pri inkasovanom kontaktnom góle. V tretej časti sme sa znova vrátili k poctivému hokeju a duel sme nejako dokopali. Prvé stretnutie na turnaji nám ušlo o 9 sekúnd, v ostatných dvoch sme si na to dali pozor a dali góly do prázdnej bránky. Tešíme sa zo šiestich bodov v dvoch dueloch," hodnotil po súboji 31-ročný popradský rodák.

Zlá vlastnosť pomohla

Dávid Buc rozhodol o triumfe Slovákov v úvode druhej tretiny, keď zasunul za brankára Floriana Hardyho odrazený puk z hokejky klubového spoluhráča Patrika Svitanu. "Keď sme súpera zatlačili, tak som videl voľného Paťa Svitanu a dal som mu puk. Stočil som sa do bránky a položil hokejku na ľad. Puk ma trafil, dorážky sú aj o šťastí. V prvej tretine som šiel podobne do bránky a puk sa mi odrazil asi päť centimetrov mimo," opísal dôležitý okamih hráč tipsportligového klubu HK Poprad.





Práve popradskí "kamzíci" vo štvrtok odohrali veľmi dobrý zápas, prvý gól duelu dosiahol Dávid Bondra po prihrávke od Buca. "Moja zlá vlastnosť je, že sa stále snažím prihrávať. Teraz to vyšlo, takže som rád. Zlá vlastnosť dnes pomohla," pousmial sa Buc a pokračoval: "Je to pekné, že nám to tam padlo. Dôležitejšie však je, že sme zvíťazili. Každý triumf nás niekam posúva a zdvíha sebavedomie. Máme pred sebou ťažkých súperov, takže tri body s Francúzmi nám prišli vhod. Duel proti Švédom si môžeme užiť."

Viac hreje samotné víťazstvo

V prípade Dávida Buca možno hovoriť zatiaľ o životnom zápase v reprezentácii. "Na majstrovstvách sveta som doteraz nikdy nehral, tak sa to dá takto povedať. V minulosti som však mal aj bodovo vydarenejšie zápasy. Som rád, že som tímu pomohol. Dnes sa podarilo skórovať mne a to, že môj zásah bol víťazný, ma teší. Viac však hreje samotné víťazstvo," poznamenal.





To, že má za sebou veľmi vydarený duel, ocenil aj tréner Ramsay tým, že mu dal dôveru v závere zápasu, keď sa Slováci snažili ubrániť najtesnejší náskok. Odmenil sa mu asistenciou pri góle obrancu Michala Čajkovského do prázdnej bránky. "Každý hráč potrebuje dôveru trénera a potom si aj sám viac verí na ľade. Ďakujem za nomináciu do reprezentácie a snažím sa si to užívať a dôveru splácať. Všetci chalani z Popradu si hovoríme, že stres u nás nemá miesto. Koľkokrát sa človek dostane na majstrovstvá sveta? Treba si užiť každý zápas," dodal pri odchode do kabíny Dávid Buc.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.