Stretnutie s ministerkou Matečnou bolo podľa farmárov zbytočné, jej tvrdenia považujú za výsmech

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Väčšina farmárov považuje štvrtkové stretnutie so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, prokuratúry, polície a súdov za zbytočné. Uviedla to v stanovisku Vidiecka platforma.

"Oceňujeme, že premiér Pellegrini v snahe pomôcť nám inicioval toto stretnutie. Jeho podriadení však s týmto úmyslom na spoločné rokovanie neprišli. Vysvetľovať desiatkam neprávom a miestami brutálne utláčaným farmárom, že problém je na ich strane a že majú lepšie poznať zákony, že si majú najímať právnikov, že si vlastne môžu za všetko sami a štát im nevie pomôcť, považujeme za absurdné,“ zhrnul farmár z okolia Košíc František Oravec dojmy väčšiny poľnohospodárov, ktorí sa zúčastnili na štvrtkovom sedení so zástupcami štátu.

Výsmech farmárom

Ako ďalej uviedla platforma, ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná vo štvrtok okrem iného tvrdila, že farmári si musia svoje majetkovo-právne vzťahy riešiť na súdoch kvalifikovanou žalobou, a že to nevyrieši ani ministerstvo, ani platobná agentúra, ani polícia. Pritom pozná minimálne jeden prípad z okolia Košíc, v ktorom farmár vyhral všetky súdne spory, druhá strana má na dané pozemky exekútorom zakázaný vstup a napriek tomu na nich berie štátnu dotáciu.



Jaroslav Jánoš, zástupca Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska, dodal, že súdne spory trvajú na Slovensku roky a za ten čas môže farmár skrachovať. "Nehovoriac o nedokonalej legislatíve, ktorá je benevolentná k tým, ktorí nerešpektujú exekúcie. Ten, kto vstúpi na pôdu, na ktorú má exekučným príkazom zakázaný vstup, dostane len jednorazovú pokutu 30-tisíc eur. Viac dostať už nemôže," píše platforma.

Za výsmech farmárom považuje Patrik Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína tvrdenia ministerky a policajtov o tom, že poľnohospodári nepoznajú zákony. "Ak nám chcú skutočne pomôcť, prečo neprišli vo štvrtok na prvú, dopoludňajšiu časť rokovania, kde sme chceli za prítomnosti všetkých farmárov riešiť individuálne prípady poškodených poľnohospodárov? Tam bol priestor na to, aby sa na príkladoch iných aj ostatní farmári poučili o tom, ako obhajovať svoje práva," uviedol Magdoško.

Chytali ich za slovíčka

"Sadli si, porozprávali, akí sú skvelí a potom nás chytali za slovíčka,“ zhrnula Lucia Gallová z Vidieckej platformy. Farmári vo štvrtok odovzdali ministerke tzv. Košickú výzvu, ktorá obsahuje širší okruh problémov, ktoré požadujú riešiť. Z vyjadrení, ktoré Gabriela Matečná poskytla médiám po skončení stretnutia, nadobudli farmári obavu, že ministerka problémy v poľnohospodárstve neberie tak vážne, ako by si zaslúžili. Preto z Košickej výzvy vybrali päť prednostných požiadaviek, ktorým sa má štát okamžite venovať. Ministerku verejne vyzývajú na ich okamžité riešenie.



Ide najmä o vytvorenie nezávislého vyšetrovacieho tímu so zapojením vyšetrovateľov z Európskej únie na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov. Prijatie zákona, kde bude ukotvené obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Jednou z požiadaviek je aj prehodnotiť, či zrušiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu (SPF) s doterajšími užívateľmi a zaviesť riadne, korektné a transparentné pravidlá prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde SPF prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári.

Žiadajú Komisiu poľnohospodárov

Farmári tiež žiadajú vytvoriť tzv. Komisiu poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera MPRV SR. Ministerstvo by vychádzalo a opieralo sa vo všetkých svojich legislatívnych zámeroch o tento orgán. Poľnohospodári by tak lepšie a efektívnejšie kontrolovali tvorbu agropolitík. Požiadavkou je aj zabezpečiť, aby Poľnohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, alebo má na ňu nájomnú zmluvu, alebo ju má v náhradnom užívaní.

Pod túto výzvu ministerke sa podpísali zástupcovia desiatok organizácií zastrešujúcich regionálnych poľnohospodárov. Výzvu tiež podporuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a iniciatíva Kultúrny reparát.

Vidiecka platforma má aktuálne 27 členských organizácií a 900 individuálnych členov. Je druhou najväčšou poľnohospodárskou samosprávou na Slovensku, ktorej členmi sú aj poprední odborníci v oblasti poľnohospodárstva. Vidiecka platforma ponúka svojim členom starostlivosť a poradenstvo v rôznych oblastiach podnikania na pôde.





