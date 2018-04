Stretnutie rivalov Fortuna ligy prinieslo tesné víťazstvo Trnavy nad Slovanom

TRNAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili nad Slovanom Bratislava 1:0 v sobotňajšom stretnutí 4. kola skupiny o titul v nadstavbovej časti slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2017/2018. Tradiční rivali nastúpili už na 139. vzájomné derby. Prvý polčas nepriniesol výraznejšiu šancu, domáci prišli o zraneného kapitána Lukáša Greššáka a hostia o Aleksandra Čavriča, ktorý dostal červenú kartu.

Jediný gól stretnutia zaznamenal v druhom polčase po krásnej individuálnej akcii domáci Reagy Ofosu. Obrovskú šancu na zvýšenie náskoku mal v nadstavenom čase Vachtang Čanturišvili, keď sa rútil na prázdnu bránku hostí, no brankár Slovana Michal Šulla mu stihol pred zakončením vypichnúť loptu. Vedúca Trnava zvýšila svoj náskok pred Slovanom Bratislava na 10 bodov.

Futbalová Fortuna liga 2017/2018

nadstavbová časť - skupina o titul - 4. kolo

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)

Gól: 56. Ofosu, ŽK: 42. Čivič, 60. Godál, 90.+ Egho - 27. De Kamps, 58. Božikov, ČK: 32. Čavrič (Slovan) za faul, rozhodovali: Očenáš - B. Hancko, D. Hrčka, 13 123 divákov

Zostavy:

Trnava: M. Chudý - A. Kadlec, Godál, Hladík (83. Oravec), Čivič (69. Janso) - Greššák (21. Ofosu), A. Sloboda - Jirka, Š. Pekár, Čanturišvili - Egho

Slovan: Šulla - B. Sekulič, Bajrič, Božikov, Rundič (76. Nono) - De Kamps (68. Vittek) - Ibrahim Rabiu, Holman (82. Hološko) - Čavrič, Šporar, Moha

Hlasy

zdroj: RTVS

Nikon El Maestro (asistent trénera Spartaka Trnava): "Naši hráči žijú emóciami a bojom. Čo naši háči dnes dokázali odbehať, je neuveriteľné. O titule ešte nie je rozhodnuté. Máme pred sebou šesť ťažkých zápasov a uvidíme, či to dokážeme, ale šanca tu je."

Martin Ševela (tréner Slovana Bratislava): "Mrzí ma, že sme prehrali. Do vylúčenia Čavriča sme držali opraty zápasu vo svojich rukách. V desiatich sme robili, čo sme mohli, no neustrážili sme jednu individuálnu šancu domácich. Vylúčenie bolo zbytočné, Čavrič nemal oplácať, no neviem, či tam nebolo predtým opľutie zo strany Čanturašviliho. Náskok Trnavy je veľmi veľký, zisk titulu je pre nás už iba v teoretickej rovine."