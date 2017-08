Stredné a východné Slovensko môže očakávať výrazný dážď, SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) - Horúčavy, ktoré zasiahli celé územie Slovenska, v nedeľu vystrieda dážď, ktorý bude najintenzívnejší na strednom Slovensku.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMU) vydal výstrahu 1. stupňa pred dažďom pre okresy Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavský Sobota, Revúca, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Do pondelka rána tu môže spadnúť 25 až 45 mm zrážok.





S búrkami môže prísť aj krupobitie

SHMÚ na svojej facebookovej stránke informuje, že zvlnený studený front postupuje so zrážkami cez západnú polovicu Slovenska ďalej na východ.

„Zrážky zatiaľ nie sú veľmi výdatné, na našich staniciach spadlo doobeda maximálne päť mm. Popoludní sa však front posunie ďalej na východ a najmä vo východnej polovici územia budú búrky, pri ktorých môže byť aj silnejšie krupobitie i väčšie úhrny zrážok," uvádza.





Na Slovensku v nedeľu panujú veľké rozdiely v teplote vzduchu. Kým na západe a v Žilinskom kraji bola o 11:00 teplota väčšinou na úrovni len od 18 do 24 stupňov Celzia, na juhu východného Slovenska a na východe bolo väčšinou 27 až 32, ojedinele až okolo 33 stupňov.

Teploty ako na hojdačke

SHMÚ tiež konštatoval, že na Kolibe v Bratislave po šiestich dňoch a troch hodinách bolo v noci zo soboty na nedeľu menej ako 20 °C.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





„Na tejto stanici sme po dobu viac ako šesť dní nemali ani na minútu teplotu 19,9 °C a menej." Teplota na celom území Slovenska sa podľa meteorológov dostane pod 20°C definitívne až v noci na pondelok. „Počas najbližších ôsmich dní nás po teplotnej stránke čaká počasie ako na hojdačke," predpovedá SHMÚ.

















Pondelok bude chladný na celom území s maximami od 16 do 26 stupňov Celzia. V utorok sa mierne oteplí a v stredu a vo štvrtok bude oteplenie veľmi výrazné. Počas stredy a štvrtka očakávame najvyššiu teplotu od 29 do 35 stupňov. Od piatku do nedele sa však nanovo výrazne ochladí.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.