Štrbová a Dubovcová ostali pred bránami osemfinále, v Poľsku čelili legende plážového volejbalu

"Opäť to boli cenné skúsenosti, odohrali sme tri kvalitné zápasy. Hrať s lepšími družstvami vždy posúva vpred, takže som rada, že sme dostali šancu na tomto turnaji," povedala pre agentúru SITA Andrea Štrbová. Počas budúceho týždňa by sa Slovenky mohli predstaviť na turnaji kategórie Satellite pod hlavičkou Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) v tureckom Mersine (27. - 30. júla), aktuálne sú tretie pod čiarou pre vstup do kvalifikácie.