Strata liekovej agentúry je podľa OĽaNO zlyhaním vlády, SaS poukazuje na Dankov prejav v Rusku

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) - Európska lieková agentúra (EMA) sa presťahuje do Amsterdamu. Rozhodol o tom žreb, keď v poslednom kole mali Miláno a Amsterdam rovnaký počet hlasov. Informoval o tom portál EUobserver.

Zlyhanie súčasnej vládnej koalície

Hnutie OĽaNO považuje prehru Slovenska za zlyhanie súčasnej vládnej koalície. "Sídlo agentúry na Slovensku mohlo prispieť k rozvoju odvetvia a mohlo poskytnúť lepšie príležitosti pre naše univerzity a výskumníkov. Navyše, zamestnanci európskych agentúr sú zväčša vysokokvalifikovaní pracovníci a celkový ročný rozpočet agentúry je viac ako 322 miliónov eur," uviedlo hnutie vo svojej reakcii.





"Na túto príležitosť sme upozorňovali hneď po referende vo Veľkej Británii, no naša vláda sa zobudila, už keď bolo neskoro a viaceré krajiny začali aktívne lobovať a získavať podporu na presídlenie agentúry. Je to o to väčšia škoda, že v EÚ sa takéto agentúry zvyčajne rozdeľujú do krajín, ktoré ešte žiadnu agentúru ani inštitúciu EÚ nemajú. Slovensko je jednou z posledných takýchto krajín," pripomína OĽaNO.

SaS zdôrazňuje nízku korupciu

Za neúspech slovenskej kandidatúry viní vládu aj strana Sloboda a solidarity (SaS). "Ukázalo sa, že nestačí len proklamovať záujem Slovenska o hlbšiu európsku integráciu, ale treba robiť reálne kroky, ktoré zo Slovenska urobia rešpektovaný štát Európskej únie," vyhlásila strana.





Taký štát by podľa nej mal mať nízku korupciu, ctiť si spravodlivosť, mať prehľadný regulačný rámec a jeho predstavitelia by nešírili "proruský naratív tak, ako sa to aktuálne podarilo predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi počas návštevy Ruskej federácie. Vo všetkých týchto oblastiach Ficova vláda zlyháva," tvrdí SaS.

Na druhej strane Slovensko a Bratislava sa doteraz zaobišli bez tejto agentúry, takže život ide ďalej, konštatuje SaS. "Len občania by mali vedieť, že vláda Roberta Fica poškodzuje Slovensko a treba ju po nasledujúcich voľbách vymeniť."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.