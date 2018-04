Strany SaS, OĽaNO, KDH a SMK by mohli vytvoriť budúcu vládu, lídri sa stretli za okrúhlym stolom

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Opozičné parlamentné strany Sloboda a Solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Strana maďarskej komunity (SMK) sú pripravené na diskusiu o možnej spolupráci po parlamentných voľbách.

Lídri strán sa v piatok stretli na rokovaní za okrúhlym stolom. Ako po rokovaní na tlačovej besede uviedol predseda SMK József Menyhárt, Maďari vždy stáli na správnej strane barikády.

"Väčšina Maďarov na Slovensku chce slušné Slovensko. V SMK veríme, že čoskoro budeme opäť v parlamente. Treba vytvoriť platformu, aby strany SMK, SaS, OĽaNO a KDH boli základ budúcej vládnej koalície," uviedol s tým, že teraz je čas vydiskutovať si základné spoločenské otázky.

Strany vedia podľa Sulíka spoločne postupovať

Líder SaS Richard Sulík poukázal na to, že opozícia vie spoločne rokovať, spoločne postupovať, ak je na to dôvod. Ako povedal, v čase pred voľbami, či budú o mesiac alebo v roku 2020, sú všetky strany v súťaži o voličov.



"Dôležité je, aby súťaž prebiehala korektne a bez útokov," uviedol s tým, že predvolebné rokovania ukazujú možnosť diskutovať. "I keď bude každá strana postupovať samostatne, spolupráca sa vie pretaviť do koaličnej zmluvy a do slušnej vládnej koalície," vyhlásil.

Matovič ocenil menšinovú stranu SMK

Podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča je sympatické, ak demokratickú opozíciu spája mimoparlamentná a menšinová politická strana SMK, ktorá piatkové rokovanie iniciovala.

"Myslím, že to je začiatok, toto je dobrá cesta, kde môžeme dať odpoveď ľuďom. My budeme veľmi radi, ak by stretnutia pokračovali a aby sme ľuďom dali nádej. Takéto stretnutia nás môžu priviesť k odpovedi, čo bude po voľbách. Vopred im ponúkneme odpovede na základné otázky," uviedol s tým, že potom príde voliť aj mnoho tých, čo dnes voliť odmietajú.



Predseda KDH Alojz Hlina si cení piatkové stretnutie. "Máme rozdielne svety, ale to neznamená, že máme problém hľadať to, čo nás spája. Politika je zápas a my zápasíme. Mali by sme viesť zápas korektne. Stále sú tu prieniky, o ktorých by sme mali rozprávať a priniesť odpovede, čo sa stane, keď tu nebude Fico. Doba po Ficovi tu už je a bude lepšie, ako keď tu Fico bol," uzavrel Hlina a naznačil, že sa zúčastní aj na ďalšom stretnutí, ktorého hostiteľom má byť Matovič.

