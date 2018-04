Strany sa opäť nedohodli, štvrté kolo rokovaní o zostavení vlády povedie Roberto Fico

RÍM 23. apríla (WebNoviny.sk) - Taliansky prezident Sergio Mattarella si v pondelok pozval na stretnutie do prezidentského paláca predsedu dolnej komory talianskeho parlamentu Roberta Fica, ktorý by mal viesť ďalšie kolo rokovaní o zostavení budúcej vlády. Fico je predstaviteľom Hnutia piatich hviezd, ktoré skončilo v marcových parlamentných voľbách síce prvé, no vládu zatiaľ zostaviť nedokázalo.

Poverenie Fica bude už štvrtým pokusom zo strany prezidenta, ktorý len minulý týždeň poveril rokovaniami o zostavení vlády predsedníčku hornej komory talianskeho parlamentu Mariu Elisabettu Casellatiovú zo strany Forza Italia talianskeho expremiéra Silvia Berlusconiho. Ani tej sa však nepodarilo nájsť vhodnú kombináciu strán, ktoré by spolu boli ochotné ísť do vlády.



Parlamentné voľby v Taliansku sa konali 4. marca. Ako najsilnejší subjekt z nich vzišlo Hnutie piatich hviezd, no ak sa výsledok posudzuje podľa predvolebných koalícií, je víťazom stredopravá koalícia, v ktorej figuruje aj Forza Italia, a predovšetkým nacionalistická Liga, ktorá v rámci tejto koalície dosiahla najlepší výsledok.

Na treťom mieste po stredopravej koalícii a Hnutí piatich hviezd skončila stredoľavá koalícia, v ktorej dominuje Demokratická strana súčasného premiéra Paola Gentiloniho a expremiéra Mattea Renziho. Tá však doteraz odmietala ísť do vlády ako s Ligou, tak aj s Hnutím piatich hviezd, čo odôvodňuje tým, že obe tieto strany viedli pred voebami proti Demokratickej strane "nenávistné slovné útoky".

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.