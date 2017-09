Strana Sieť má nového predsedu, chce zmeniť volebný systém a znížiť vplyv straníckych centrál

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) - Novým predsedom strany #Sieť sa stal Ivan Zuzula. Dnes o tom rozhodli delegáti straníckeho snemu v Bratislave. Ako Zuzula uviedol pre agentúru SITA, bezpečnosť, rozvoj a prosperita sú piliere, o ktoré sa politika strany opiera.

"Teší ma aktivita členov strany, ktorí nástojili na tom, aby sa konal tento snem. Že ma zvolili za predsedu považujem za ocenenie. Je to výzva na to, aby sme zmenili situáciu, v ktorej sa strana ocitla," dodal s tým, že členovia urobia všetko pre to, aby naplnili svoje tézy.

Stranu považuje za parlamentnú

Zuzula je členom strany od začiatku roka 2017 a stranu stále považuje za parlamentnú. "Iba vďaka systému, ktorý umožňuje povýšiť vôľu a prehnané ambície niekoľkých jednotlivcov nad názor takmer 150-tisíc dospelých a plnoprávnych občanov, nemôže toto svoje postavenie aj reálne uplatňovať," povedal Zuzula, ktorý obsadil miesto predsedu strany #Sieť po tom, čo exminister dopravy a predseda Siete Roman Brecely odstúpil z funkcie a predsedníctvo poverilo dočasným vedením strany kancelára Mareka Čepka.

Za základný zjednocujúci prvok, spájajúci spomínané tri priority, považuje všeobecne akceptovateľný a akceptovaný princíp udržateľného rozvoja, opierajúceho sa o tri základné rovnocenné dimenzie, a to o dimenziu ekonomickú, sociálnu a o dimenziu environmentálnu. "Na bezpečnosť, rozvoj a prosperitu Slovenska budeme teda nazerať z hľadiska ich ekonomickej reálnosti, efektívnosti a dopadov, z hľadiska spoločenských účinkov a dôsledkov a z hľadiska racionálnej ochrany a tvorby životného prostredia," vysvetlil. Pod pojmom prosperita si predstavuje ďalší ekonomický, sociálny a vzdelanostný rozvoj Slovenska, pričom na jeho pozitívach musia mať podiel všetci občania.

Posilňovanie strednej vrstvy

Strana #Sieť je kategoricky proti diskriminácii a rovnako sa vyhraňuje voči postupnému okliešťovaniu základných slobôd jednotlivca na úkor práv aplikovateľných len na skupiny (náboženské, sexuálne, rasové...). "Slovensko je suverénnym národným štátom a cieľom strany je zachovať tento stav," povedal Zuzula a dodal, že členstvo v EÚ je pre Slovensko vhodnou príležitosťou, ako disponovať silnejšou vyjednávacou pozíciou v globálnom meradle. Zrušenie ochranných opatrení, ako sú clá, prirážky, kvóty, certifikáty, licencie, ako aj hraničných kontrol, zabezpečuje intenzívnejší obchod medzi členskými krajinami a poskytuje šancu aj nám. Obrovskou výzvou, ktorej Slovensko ako členská krajina EÚ musí čeliť, je aj migračná kríza, ktorej dôsledné riešenie je podľa Zuzulu stále v nedohľadne.

Podľa nového predsedu strana bude pracovať aj na tom, aby sa posilňovalo postavenie tzv. strednej vrstvy, ktorá býva oporou fungujúcich ekonomických systémov a ktorá u nás podľa neho neexistuje. Slovensko taktiež potrebuje investičný plán rozvoja. Cieľom Siete bude vypracovať a predložiť takýto plán.

Štyri volebné obvody

Zuzula navrhuje v prípade parlamentných volieb na Slovensku návrat ku štyrom volebným obvodom. Keď poslanci podľa neho dokázali kvalifikovanou väčšinou zrušiť amnestie Vladimíra Mečiara, nemal by byť problém zrušiť ani ďalšiu mečiarovskú anomáliu, a to "Slovensko ako jeden volebný obvod," povedal a dodal, že strany, ktoré budú chcieť po novom zmysluplne kandidovať do NR SR, by mali zostaviť kandidátky nie v jednom, ale v štyroch obvodoch. "Šancu tak dostane oveľa viac kandidátov a zníži sa význam a vplyv straníckych centrál pri nominácii budúcich poslancov," povedal.

Politika Siete nebude politikárčením, sériou škandalizácii, povedal Zuzula. "Naším cieľom bude riešiť problémy reálne, nie zástupné," podotkol. Strana sa zúčastní aj na novembrových voľbách do VÚC. V nich sa budú členovia Siete uchádzať o posty poslancov vyšších územných celkov.

