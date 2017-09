Strana SaS má štrukturálne problémy, chýbajú im výrazné dvojky a trojky

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má podľa niektorých mienkotvorcov silného lídra Richarda Sulíka, ale chýbajú jej výrazné dvojky, trojky, ktoré by vedeli odborne odkomunikovať spoločensky významné témy. Zhodli sa na tom počas konferencie SaS, kde Sulík diskutoval s novinármi Michalom Kovačičom, Martinom Hanusom a šéfom reklamnej agentúry Michalom Ruttkayom.

Podľa Ruttkaya odmietajú stranu SaS ľudia, ktorí boli v jej začiatkoch jej voličmi, alebo ju volia len z pragmatizmu. Liberáli podľa neho hovoria o tom, že nechcú vládnuť so súčasným premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ale „neprinášajú žiadnu víziu“. „Nechávate odborné veci prekričať bulvárnymi témami,“ povedal Ruttkay.

SaS ma štrukturálne problémy

Novinár Martin Hanus vyjadril názor, že SaS má štrukturálne problémy. „Kľúčoví ľudia, ktorí boli z SaS ministrami, už nie sú v strane,“ vyhlásil. I napriek tomu, že SaS prichádza s reformami zdravotníctva, či rómskej problematiky, Hanus nevníma silné osobnosti, ktoré by vedeli témy odborne odprezentovať. Za najprínosnejšieho poslanca Národnej rady SR za SaS však považuje Karola Galeka, ktorý sa v téme energetiky vyzná na vysokej úrovni.





V tomto s ním súhlasili aj zvyšní dvaja diskutéri. Podľa diskutérov sú medzi poslancami SaS aj ďalší odborne podkutí ľudia, ktorí nemajú schopnosť verejne sa odprezentovať. Zároveň považujú niektoré vyhlásenia strany, napríklad o utečeneckej kríze či o sociálnych témach ako bola kauza Čistý deň, za málo empatické.

Sulík chce kritiku

Predseda SaS Sulík chce kritiku, ktorá zaznela zúročiť a zobrať z nej pre stranu to, čo ju môže posunúť ďalej. Okrem toho pripomenul, že SaS má vybudované štruktúry, má ľudí v regiónoch a má skúsenosti.

„Ak voliči rozhodnú, že nechcú premiéra Roberta Fica, do úvahy prichádza len SaS bez ohľadu na to, aké strany ešte vzniknú a prídu do parlamentu. Byť vo vláde je nielen naším cieľom, ale aj našou spoločenskou povinnosťou, Sme to dlžní dvom, trom miliónom potenciálnych voličov,“ vyhlásil Sulík.

