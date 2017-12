Stovky Slovákov sú obeťami obchodu s ľuďmi, podľa ministerstva vnútra nie je príčinou chudoba

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) - Ministerstvo vnútra v rokoch 2008 až 2016 pomáhalo 231 slovenským obetiam obchodovania s ľuďmi. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol Jozef Halcin z odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra, medzi týmito obeťami bolo 113 žien a 98 mužov, vrátane jedenástich detí.

Títo ľudia boli najčastejšie zneužití na sexuálne vykorisťovanie (86 ľudí) či nútenú prácu (75 ľudí), viacerí Slováci boli nútení žobrať (21 ľudí) a ďalší sa stali obeťami núteného sobáša (19 ľudí). Najviac, až 104 obetí, zažilo zlú skúsenosť vo Veľkej Británii, ďalších 40 ľudí sa stalo obeťou v Nemecku a aj na Slovensku rezort vnútra zaznamenal 12 prípadov obchodovania s ľuďmi.

Ministerstvo aj preto v spolupráci s mimovládnymi organizáciami rieši problematiku prevencie zamerajú na boj proti novodobému otroctvu.

Tri najzraniteľnejšie skupiny

Občianske združenie Brániť sa oplatí Slovensko (BSOS) v rámci svojho výskumu identifikovalo tri najzraniteľnejšie cieľové skupiny a postupne začalo robiť preventívne programy v dvoch z nich.

Pre skupinu stredoškolákov vyvinulo scénický program s hudbou, scénkami a kvízmi, pre mladých dospelákov z detských domov pripravilo zážitkovú hru s workshopom a v súčasnosti svoju pozornosť upriamuje už aj na tretiu ohrozenú skupinu, a to Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách.





Z kvalitatívnej časti výskumu, ktorá pozostávala z dvadsiatky hĺbkových rozhovorov a troch skupinových diskusií vyplynulo, že skutočnou príčinou novodobého otroctva je najmä strata životnej perspektívy, a nie nutne chudoba, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Miroslav Švec z BSOS na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol príklad, keď boli ľudia bez perspektívy schopní predať svoju dcéru Albáncovi, aby mu poskytovala sexuálne služby, slúžila mu v domácnosti a vydajom mu dopomohla k získaniu občianstva v Európskej únii.

Životnú perspektívu Rómov ničí aj nuda

Miroslav Švec spomenul viacero faktorov, ktoré zužujú či ničia životnú perspektívu Rómov. Okrem iných medzi ne zaradil aj nudu, chýbajúce vzory, prejavy rasizmu, diskrimináciu i neschopné vedenie obce, v ktorej žijú. Rasizmus podľa Šveca utvrdzuje v Rómoch bezmocnosť, ktorá sa prejavuje už od detstva a jej dôsledkom je to, že sa Rómovia často vzdávajú skôr, ako niečo naozaj podniknú.

Bežný je príklad, keď nerómsky zamestnávateľ pozve na pohovor rómskeho záujemcu, no po tom, čo ho prvý raz uvidí, mu oznámi, že pracovné miesto je už obsadené. Naopak, perspektívu zvyšuje vytváranie sociálnych podnikov, tvorba pracovných príležitostí a zapájanie sa do života v komunitných centrách, s ktorými prichádza aj životná motivácia.

Sebauplatnenie a sebadôvera

Podľa Šveca pomôže aj to, ak Rómovia zažijú prejav uznania a tvrdé, no férové pravidlá im umožnia do života vniesť deliacu čiaru, ktorá slušných a pracovitých Rómov odlíši od tých neporiadnych.

Ivan Mako zo Združenia mladých Rómov pripomenul úspešné Multifunkčné komunitné centrum Horehronie vo Valašskej, ktoré dnes zamestnáva 25 ľudí.





„Sociálna prevádzka nie je o vytváraní zisku. Ide o to, aby ľudia mohli nájsť sebauplatnenie a získať sebadôveru,“ uviedol Mako, podľa ktorého stačí mesiac práce v centre na to, aby ľudia opäť nabrali sebavedomie a získali možnosť ďalšieho rozvoja.

