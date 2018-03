Stovky ilegálnych imigrantov v americkej Kalifornii sa vyhli zadržaniu vďaka varovaniu starostky

SAN FRANCISCO 28. februára (WebNoviny.sk) - Viac ako 800 prisťahovalcom žijúcim v severnej Kalifornii sa podarilo vyhnúť zatknutiu po tom, ako ich starostka Oaklandu Libby Schaafová varovala pred plánovanými raziami.



Riaditeľ imigračného a colného úradu (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) Thomas Homan pre televíziu Fox News uviedol, že konanie Schaafovej "nebolo o nič lepšie, ako keď strážiaci člen gangu kričí ´polícia´ v momente, keď do susedstva prichádza policajný dôstojník". Podľa jeho slov teraz ministerstvo spravodlivosti skúma, či Schaafová porušila zákon.

Starostka v sobotu varovala občanov pred rozsiahlymi raziami imigračných agentov v oblasti Sanfranciského zálivu. Imigračný úrad neskôr informoval, že agentom sa podarilo zadržať viac ako 150 osôb.

