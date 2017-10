Stovky domácností vo Zvolene a Detve budú bez elektriny

BANSKÁ BYSTRICA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Niekoľko stoviek domácností bude mať vypnutý elektrický prúd počas troch dní vo Zvolene a dvoch dní v Detve. Od utorka 10. do štvrtka 12. októbra zostane bez elektriny postupne viac ako dvetisíc odberných miest zo zvolenskej časti Tepličky.

V niektorých uliciach Detvy, najmä na Sídlisku a priľahlých uliciach, elektrina nepôjde v utorok 10. a v stredu 11. októbra. Celkovo to pocíti takmer tisíc odberných miest. Informáciu o plánovaných revíziách a opravách trafostaníc agentúre SITA poskytol hovorca Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie (SSE-D) Miroslav Gejdoš.

Odstávka od 7:15 do 13:30

V obidvoch mestách naplánovali energetici odstávku od 7:15 do 13:30. Dotknutí odberatelia pritom nebudú bez prúdu naraz, ale priebežne, každý bude teda bez prúdu len v jeden deň.





Dôvodom odstávky sú plánované revízie a opravy niekoľkých trafostaníc v správe SSE-D. Výsledkom údržbárskych aktivít má byť podľa hovorcu nielen odstránenie porúch, ale aj prevencia zameraná na väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť distribučnej siete.

„Naši pracovníci vynaložia maximálne úsilie, aby dodávku elektriny obnovili hneď, ako to bude možné. Ak sa nestane nič nepredvídateľné, môže to byť skôr ako v avizovanom čase. Dotknutých odberateľov by sme však chceli požiadať o trpezlivosť a náležitú prípravu na odstávku,“ uviedol Gejdoš.

Presný rozpis odstávok

Kompletný zoznam všetkých odberateľov zasiahnutých odstávkami a ich presný rozpis môžu obyvatelia dotknutých miest nájsť na internetovej stránke www.sse-d.sk v časti Plánované odstávky.

Každý odberateľ elektriny, ktorý chce byť vždy dopredu informovaný o plánovaných odstávkach prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu, sa môže zadarmo zaregistrovať na tej istej internetovej stránke, a to v sekcii Webkontakty. Vďaka tejto službe ho bude SSE-D kontaktovať vždy s dostatočným predstihom, aby sa mohol na odstávku pripraviť a predísť nečakaným komplikáciám alebo škodám.

Spoločnosť SSE-D zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740-tisíc domácností a firiem.

