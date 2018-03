Stovka cestujúcich uviazla na letisku v Stuttgarte, let zrušili pre opitého kopilota

BERLÍN 24. marca (WebNoviny.sk) — Portugalské aerolínie TAP Air Portugal sa ospravedlnili vyše stovke cestujúcich, ktorí uviazli v piatok na letisku v nemeckom Stuttgart.



Dôvodom bol opitý kopilot, pre ktorého museli na poslednú chvíľu zrušiť nočný let do Lisabonu. Na podguráženého 40-ročného kopilota upozornil zamestnanec letiska, ktorý si všimol jeho nerovnú chôdzu a cítil z neho alkohol. Zalarmoval preto zodpovedné letiskové orgány, ktoré sa rozhodli let nevypraviť.

Nemecká tlačová agentúra dpa v sobotu informovala, že všetkým 106 pasažierom bolo zabezpečené ubytovanie v hoteloch. Aerolínie však na sociálnej sieti uviedli, že odletieť budú môcť až v pondelok, keďže až vtedy budú voľné miesta.





Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.