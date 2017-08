Stoch si takto svoj debut za Slaviu nepredstavoval

PRAHA 16. augusta (WebNoviny.sk) - Český futbalový šampión SK Slavia Praha aj s novou slovenskou akvizíciou Miroslavom Stochom neuspel v utorňajšom úvodnom zápase play-off Ligy majstrov 2017/2018, keď prehral 0:2 na ihrisku cyperského tímu APOEL Nikózia. Presné zásahy víťazného mužstva sa zrodili už v úvodnej desaťminútovke, presadili sa Igor de Camargo a Efstathios Aloneftis. Odveta je na programe v stredu 23. augusta v pražskom Edene.



"Premiéru za Slaviu som si predstavoval inak, ten výsledok nie je najlepší, ale myslím, že nič nie je stratené. Nemali sme dobrý začiatok, za ktorý nás potrestali dvomi rýchlymi gólmi. Na druhej strane som rád, že sme si na horúcej cyperskej pôde dokázali vytvoriť tri alebo štyri gólové šance, aj keď sme síce nemali veľa šťastia v zakončení. Pevne dúfam, že doma nás čaká skvelá atmosféra. APOEL má výhodu, ale stále je to len polčas, takže nemôžeme byť sklamaní. Každého z nás to mrzí, dali sme do toho všetko, ale, žiaľ, za chyby sa platí. So spoluhráčmi si stále ešte na seba zvykáme. Pri tréningu sa nedá zistiť o mužstve toľko vecí ako počas zápasu. Po svojej premiére môžem zhodnotiť, akým štýlom hrá Slavia, čo od spoluhráčov môžem očakávať. Verím, že sa to bude len a len zlepšovať," vyhlásil po zápase 27-ročný krídelník Miroslav Stoch, ktorý hral do 79. min.



Stoch nastúpil na poste, ktorý od začiatku tejto sezóny patril skúsenému Portugalčanovi Dannymu. Niekdajší hráč Zenitu Petrohrad však nemohol nastúpiť pre zranenie. "Danny je výborný futbalista a, samozrejme, nám chýbal. Na jeho miesto naskočil Miňo Stoch. Myslím si, že ho celkom dobre nahradil," skonštatoval kapitán Slavie Milan Škoda. Na zápasovej súpiske pražského mužstva bol aj druhý Slovák Jakub Hromada, do duelu nezasiahol.

