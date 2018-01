Stoch obhájil triumf na Turné štyroch mostíkov a vyrovnal historický zápis Hannawalda

BISCHOFSHOFEN 6. januára (WebNoviny.sk) - Poľský skokan na lyžiach a obhajca prvenstva z vlaňajška Kamil Stoch ovládol za osem dní všetky štyri súťaže v rámci 66. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M), započítavaných aj do hodnotenia Svetového pohára (SP) 2017/2018.

Po sobotňajšom víťazstve v Oberstdorfe (30. 12.), pondelkovom "novoročnom" v ďalšom nemeckom lyžiarskom stredisku Garmisch-Partenkirchen (1. 1.) a štvrtkovom v rakúskom Innsbrucku (4. 1.) triumfoval v sobotu večer aj v inom rakúskom dejisku na mostíku HS-140 v Bischofshofene a po roku opäť získal sošku Zlatého orla za celkové prvenstvo na Turné.

Tretí poľský triumf na Turné štyroch mostíkov

Tridsaťročný rodák zo Zakopaného (nar. 25. mája 1987) navyše napodobnil Nemca Svena Hannawalda a ako druhý skokan na lyžiach v histórii tohto prestížneho skokanského podujatia na prelome rokov zvíťazil v jednom ročníku T4M vo všetkých štyroch súťažiach.

Spomenutý Hannawald to dokázal v jubilejnom 50. ročníku Turné (v sezóne 2001/2002) a bol v Bischofshofene jedným z prvých gratulantov poľskému hrdinovi.

Kamil Stoch vybojoval pre Poľsko dovedna tretí celkový primát na T4M, pred 17 rokmi sa v konečnom účtovaní presadil legendárny Adam Malysz (v sezóne 2000/2001).

Rakúsko a Fínsko sú so 16 titulmi najúspešnejšími krajinami v počte konečných triumfov na Turné štyroch mostíkov (bývalé Interšportturné). Tretie miesto patrí bývalej NDR (11), štvrté v poradí je Nórsko (10) a piate NSR, resp. Nemecko (5). Poľsko zásluhou Stocha sa teraz odpútalo od Slovinska, ktoré má dve prvenstvá.

Vyrovnal Hannawaldov historický zápis

Dvojnásobný zlatý medailista zo ZOH 2014 v Soči si zopakovaním triumfu na Turné štyroch mostíkov pripísal ďalší cenný úspech v doterajšej kariére. V celkovom hodnotení 66. ročníka T4M dosiahol v štyroch súťažiach výsledný súčet 1108,8 bodu. Druhé miesto v konečnej klasifikácii Turné obsadil s priepastným odstupom 69,6 bodu Nemec Andreas Wellinger (1039,2 b.).

Tretí bol s obrovským mankom 87,5 bodu na Stocha Nór Anders Fannemel (1021,3 b.), ktorý však napokon odsunul na nepopulárne štvrté miesto len o dve desatiny bodu Japonca Junšira Kobajašiho (1021,1 b.). Piaty skončil Robert Johansson z Nórska (1009,4 b.) a a elitnú šestku doplnil ďalší poľský reprezentant Dawid Kubacki (1003,0 b.).

V Bischofshofene zvíťazil v sobotňajšej dramatickej súťaži poľský elegán Stoch so ziskom 275,6 bodu: viedol aj po prvom kole (dosiahol 132,5 m) a "ustál" aj obrovský tlak a nervové vypätie - vo finálovom druhom kole mu namerali 137 metrov, čo mu stačilo na zápis do skokanskej histórie a vyrovnanie Hannawaldového výkonu spred 16 rokov.

Domáci miláčik Kraft bol v sobotu štvrtý

Pre Kamila Stocha je to už 26. triumf v individuálnych súťažiach Svetového pohára, po spomenutých Oberstdorfe, Ga-Pa a Innsbrucku štvrtý v tejto zimnej sezóne. V 276. štarte na podujatiach tohto rangu si pripísal 51. pódiové umiestnenie (bilancia: 26 - 14 - 11).

"Ďakujem všetkým, kto sa zaslúžil o môj dnešný veľký úspech. Najmä mojim kolegom z poľskej reprezentácie, ktorí ma podporovali a povzbudzovali. V Bischofshofene to bola náročná súťaž, okrem obhajoby prvenstva na Turné som mal v hlave aj Hannawaldov rekord. Som veľmi šťastný, že som to dokázal a potešil mojich fanúšikov. Cítim sa však aj dosť unavený, musím si oddýchnuť a načerpať nové sily," vyjdaril sa do mikrofónu Eurosportu Kamil Stoch, ktorý sa zároveň dostal so 723 bodmi po jedenástich pretekoch jednotlivcov aj na čelo priebežného celkového poradia Svetového pohára 2017/2018.

Za poľským hrdinom obsadil v Bischofshofene s minimálnym odstupom 3,2 bodu druhú priečku Anders Fannemel (272,4 b.) z Nórska, tretí bol Nemec Andreas Wellinger (270,5 b.). Domáci miláčik Stefan Kraft sa musel uspokojiť so 4. miestom (268,6 b.), vo vyrovnanej a dramatickej súťaži pri vyvrcholení 66. ročníka Turné štyroch mostíkov bol za Rakúšanom piaty Robert Johansson z Nórska (268,2 b.), ktorý predviedol vo finálovom druhom kole najdlhší let dňa - 140 metrov. Elitný poltucet uzavrel jeho krajan Andreas Stjernen (267,2 b.).

Turné štyroch mostíkov (T4M) 2017/2018

Bischofshofen, mostík HS-140 (sobota): , 2. Anders Fannemel (Nór.) 272,4 (130 m/139 m), 3. Andreas Wellinger (Nem.) 270,5 (129 m/139,5 m), 4. Stefan Kraft (Rak.) 268,6 (130,5 m/135,5 m), 5. Robert Johansson 268,2 (127 m/140 m), 6. Andreas Stjernen (obaja Nór.) 267,2 (129,5 m/138,5 m)

Konečné poradie v Turné štyroch mostíkov (T4M) 2017/2018 (po záverečných štvrtých pretekoch /Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen/): , 2. Andreas Wellinger (Nem.) 1039,2 , 3. Anders Fannemel (Nór.) 1021,3, 4. Junširo Kobajaši (Jap.) 1021,1, 5. Robert Johansson (Nór.) 1009,4, 6. Dawid Kubacki (Poľ.) 1003,0

Poradie vo Svetovom pohári 2017/2018 (po 11 z 23 pretekov jednotlivcov): , 2. Richard Freitag (Nem.) 711, 3. Andreas Wellinger (Nem.) 569, 4. Daniel-André Tande (Nór.) 485, 5. Junširo Kobajaši (Jap.) 410, 6. Stefan Kraft (Rak.) 399

Turné štyroch mostíkov (T4M) 2017/2018



Bischofshofen, mostík HS-140 (sobota): 1. Kamil Stoch (Poľ.) 275,6 bodu (132,5 m/137 m), 2. Anders Fannemel (Nór.) 272,4 (130 m/139 m), 3. Andreas Wellinger (Nem.) 270,5 (129 m/139,5 m), 4. Stefan Kraft (Rak.) 268,6 (130,5 m/135,5 m), 5. Robert Johansson 268,2 (127 m/140 m), 6. Andreas Stjernen (obaja Nór.) 267,2 (129,5 m/138,5 m)



Konečné poradie v Turné štyroch mostíkov (T4M) 2017/2018 (po záverečných štvrtých pretekoch /Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen/): 1. Kamil Stoch (Poľ.) 1108,8 bodu, 2. Andreas Wellinger (Nem.) 1039,2 , 3. Anders Fannemel (Nór.) 1021,3, 4. Junširo Kobajaši (Jap.) 1021,1, 5. Robert Johansson (Nór.) 1009,4, 6. Dawid Kubacki (Poľ.) 1003,0



Poradie vo Svetovom pohári 2017/2018 (po 11 z 23 pretekov jednotlivcov): 1. Kamil Stoch (Poľ.) 723 bodov, 2. Richard Freitag (Nem.) 711, 3. Andreas Wellinger (Nem.) 569, 4. Daniel-André Tande (Nór.) 485, 5. Junširo Kobajaši (Jap.) 410, 6. Stefan Kraft (Rak.) 399

Turné štyroch mostíkov – prehľad víťazov



rok 1953 – Sepp Bradl (Rak.)

ročník 1953/1954 – Olav Björnstad (Nór.)

ročník 1954/1955 – Hemmo Silvenoinen (Fín.)

ročník 1955/1956 – Nikolaj Kamenskij (ZSSR)

ročník 1956/1957 – Pentti Uotinen (Fín.)

ročník 1957/1958 – Helmut Recknagel (NDR)

ročník 1958/1959 – Helmut Recknagel (NDR)

ročník 1959/1960 – Max Bolkart (NSR)

ročník 1960/1961 – Helmut Recknagel (NDR)

ročník 1961/1962 – Eino Kirjonen (Fín.)

ročník 1962/1963 – Toralf Engan (Nór.)

ročník 1963/1964 – Veikko Kankkonen (Fín.)

ročník 1964/1965 – Torgeir Brandtzäg (Nór.)

ročník 1965/1966 – Veikko Kankkonen (Fín.)

ročník 1966/1967 – Björn Wirkola (Nór.)

ročník 1967/1968 – Björn Wirkola (Nór.)

ročník 1968/1969 – Björn Wirkola (Nór.)

ročník 1969/1970 – Horst Queck (NDR)

ročník 1970/1971 – Jiří Raška (ČSSR)

ročník 1971/1972 – Ingolf Mork (Nór.)

ročník 1972/1973 – Rainer Schmidt (NDR)

ročník 1973/1974 – Hans-Georg Aschenbach (NDR)

ročník 1974/1975 – Willi Pürstl (Rak.)

ročník 1975/1976 – Jochen Danneberg (NDR)

ročník 1976/1977 – Jochen Danneberg (NDR)

ročník 1977/1978 – Kari Ylianttila (Fín.)

ročník 1978/1979 – Pentti Kokkonen (Fín.)

ročník 1979/1980 – Hubert Neuper (Rak.)

ročník 1980/1981 – Hubert Neuper (Rak.)

ročník 1981/1982 – Manfred Deckert (NDR)

ročník 1982/1983 – Matti Nykänen (Fín.)

ročník 1983/1984 – Jens Weissflog (NDR)

ročník 1984/1985 – Jens Weissflog (NDR)

ročník 1985/1986 – Ernst Vettori (Rak.)

ročník 1986/1987 – Ernst Vettori (Rak.)

ročník 1987/1988 – Matti Nykänen (Fín.)

ročník 1988/1989 – Risto Laakkonen (Fín.)

ročník 1989/1990 – Dieter Thoma (NSR)

ročník 1990/1991 – Jens Weissflog (Nem.)

ročník 1991/1992 – Toni Nieminen (Fín.)

ročník 1992/1993 – Andreas Goldberger (Rak.)

ročník 1993/1994 – Espen Bredesen (Nór.)

ročník 1994/1995 – Andreas Goldberger (Rak.)

ročník 1995/1996 – Jens Weissflog (Nem.)

ročník 1996/1997 – Primož Peterka (Slovin.)

ročník 1997/1998 – Kazujoši Funaki (Jap.)

ročník 1998/1999 – Janne Ahonen (Fín.)

ročník 1999/2000 – Andreas Widhölzl (Rak.)

ročník 2000/2001 – Adam Malysz (Poľ.)

ročník 2001/2002 – Sven Hannawald (Nem.)

ročník 2002/2003 – Janne Ahonen (Fín.)

ročník 2003/2004 – Sigurd Pettersen (Nór.)

ročník 2004/2005 – Janne Ahonen (Fín.)

ročník 2005/2006 – Janne Ahonen (Fín.) a Jakub Janda (ČR)

ročník 2006/2007 – Anders Jacobsen (Nór.)

ročník 2007/2008 – Janne Ahonen (Fín.)

ročník 2008/2009 – Wolfgang Loitzl (Rak.)

ročník 2009/2010 – Andreas Kofler (Rak.)

ročník 2010/2011 – Thomas Morgenstern (Rak.)

ročník 2011/2012 – Gregor Schlierenzauer (Rak.)

ročník 2012/2013 – Gregor Schlierenzauer (Rak.)

ročník 2013/2014 – Thomas Diethart (Rak.)

ročník 2014/2015 – Stefan Kraft (Rak.)

ročník 2015/2016 – Peter Prevc (Slovin.)

ročník 2016/2017 – Kamil Stoch (Poľ.)

ročník 2017/2018 – Kamil Stoch (Poľ.)



Historické poradie jednotlivcov podľa počtu jednotlivých víťazstiev



10 – Björn Wirkola (Nór.) – vyhral 1x preteky v Oberstdorfe, 3x v Ga-Pa, 3x v Innsbrucku a 3x v Bischofshofene

10 – Jens Weissflog (NDR/Nem.) – vyhral 2x v Oberstdorfe, 4x v Ga-Pa, 1x v Innsbrucku a 3x v Bischofshofene

9 – Janne Ahonen (Fín.) – vyhral 2x v Oberstdorfe, 2x v Ga-Pa, 2x v Innsbrucku a 3x v Bischofshofene

9 – Gregor Schlierenzauer (Rak.) – vyhral 2x v Oberstdorfe, 3x v Ga-Pa, 2x v Innsbrucku a 2x v Bischofshofene

7 – Matti Nykänen (Fín.) – vyhral 1x v Oberstdorfe, 2x v Ga-Pa, 3x v Innsbrucku a 1x v Bischofshofene

6 – Helmut Recknagel (NDR), Sven Hannawald (Nem.)



Historické poradie krajín podľa počtu celkových prvenstiev



16 – Fínsko, Rakúsko

11 – NDR

10 – Nórsko

5 – NSR/Nemecko

3 – Poľsko

2 – Slovinsko

1 – Japonsko, ZSSR, Československo, Česká republika



Pozn.: V ročníku 2005/2006 sa podelili o celkové prvenstvo dvaja skokani – Fín Janne Ahonen a Čech Jakub Janda.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.