Stiahnutie veľvyslanca z Ruska je podľa Danka už nad rámec, ale rešpektuje rozhodnutie vlády

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v stredu na stretnutí s veľvyslancami Veľkej Británie a Ruskej federácie deklaroval rozhorčenie nad incidentom medzi týmito dvoma veľmocami.

„Odsudzujem to, ale odmietam, pokiaľ sa takéto incidenty dostávajú do politiky, vyvodzovanie zodpovednosti, keď veci nie sú preukázané. A jasne som deklaroval pozíciu Slovenska a povedal som, z pozície mňa ako predsedu národnej rady a predsedu koaličnej strany, povedal som a prosil o to, aby sme neboli označovaní za nepriateľov, ak si zachovávame svoje rozhodnutie a úsudok,“ povedal Danko na tlačovej besede.

Požiadal o sprístupnenie informácií

Danko priblížil, že na stretnutí s veľvyslancom Veľkej Británie Andrewom Garthom deklaroval, že vždy prispieval k spolupráci Angličanov so Slovenskom.





„Požiadal som veľvyslanca, aby sprístupnili všetky informácie, ktoré budú jasne deklarovať zodpovednosť Ruskej federácie. Nedisponujem takými informáciami, aby som okamžite zaujal pozíciu a že to nie je ani moja parketa, ale parketa vlády SR. Svoj rozhovor sme skončili ubezpečením, že akýkoľvek prejav vôle SR nie je Angličanmi vnímaný ako nepriateľský krok,“ povedal s tým, že mu je ľúto incidentu, ktorý v Anglicku nastal.





Dodal, že nedisponuje informáciami, ktoré by ho utvrdili v tom, že treba konať inak, ako koná ministerstvo zahraničných vecí.

Diplomatické kroky Slovenska

V stredu Danko navštívil aj Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a stretol sa s veľvyslancom Alexejom Leonidovičom Fedotovom.

Podľa Danka si Veľká Británia a Rusko budú musieť sadnúť k tejto situácii. „Je tu šanca pre diplomaciu na to, aby sa neobnovila studená vojna,“ povedal. Slovensko sa podľa neho rozhodlo urobiť diplomatické kroky, požiada o sprístupnenie všetkých informácií a vláda urobí opatrenia s čistou hlavou. „Ale nik nám nemá právo čokoľvek diktovať,“ povedal.





Stiahnutie slovenského veľvyslanca z Moskvy Petra Priputena je podľa Danka vzhľadom na stav informácií „maximálny možný krok“. „Stiahnutie veľvyslanca je už nad rámec, ale rešpektujem rozhodnutie vlády SR,“ povedal.

Rusko vinu kategoricky odmieta

Na rozhodnutie Slovenska nepridať sa k väčšine európskych krajín nevyhostiť Rusov reagoval aj britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth. Ten sa vyjadril, že verí, že Slovensko sa napokon k európskym spojencom pridá a politikom pripomenul deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorou deklarovali svoje proeurópske a proatlantické smerovanie.





Skripaľa a jeho dcéru otrávili 4. marca v juhoanglickom mestečku Salisbury nervovoparalytickou látkou novičok vyvinutou v sovietskych laboratóriách. Obaja sa nachádzajú v kritickom stave. Moskva pred dvoma týždňami vyhlásila, že na vývoji jedu pracovalo Česko, Británia či Švédsko a Slovensko. Česko aj Švédsko si vtedy ruských veľvyslancov predvolali, Slovensko tak urobilo až v utorok.





Britská premiérka Theresa May vyhlásila, že za otravou stojí Rusko. Podľa šéfa britskej diplomacie Borisa Johnsona môže byť za útokom priamo Vladimír Putin. Británia už reagovala vyhostením 23 ruských diplomatov. V pondelok sa k Británii pridali ďalšie krajiny Európskej únie, ale aj Kanada, Ukrajina či Austrália. USA vyhostia 60 diplomatov a zatvoria ruský konzulát v Seattli. Rusko vinu kategoricky odmieta.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.