Štáty EÚ vrátane Slovenska musia znížiť emisie oxidu uhličitého, v pláne je aj revitalizácia zelene

Tieto ciele by sa mali premietnuť do záväzných národných emisných stropov pre sektory poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa súhrne podieľajú na tvorbe približne 60 percent emisií skleníkových plynov EÚ. Schválené nariadenia sú súčasťou úsilia EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo všetkých sektoroch o minimálne 40 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Obe nariadenia musí pred ich vstupom do platnosti schváliť aj Rada ministrov EÚ.