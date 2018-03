Štátni ochranári z Národného parku Malá Fatra tento rok zachránili štyri opustené medvieďatá

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Štyri tento rok narodené medvieďatá zachránili štátni ochranári zo Správy Národného parku Malá Fatra. Ako informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP), asi jeden a polmesačné mláďatá medveďa hnedého opustila matka.

Matku vyrušil človek

„Nepoznáme pravý dôvod opustenia mláďat. Možností je niekoľko. Najpravdepodobnejšou je, že matku vyrušil človek," uviedla ŠOP na svojej stránke. Troch samčekov a jednu samičku sa ochranárom nepodarilo vrátiť späť do prírody. Dve previezli do ZOO Bojnice a dve slabšie medvieďatá zatiaľ ostávajú v starostlivosti Záchrannej stanice v Zázrivej.



Na opustené medvieďa pri obci Sučany (okr. Martin) upozornil ochranárov miestny občan ešte minulý týždeň. Z obavy, že by sa v blízkosti mohla nachádzať medvedica odišiel, no na druhý deň sa tam vrátil a medvieďa našiel pod spadnutým smrekom takmer bez známok života. Telefonicky skontaktoval strážcu národného parku, ktorý asi 15 metrov od medvieďaťa našiel brloh vyhrabaný pod smrekom, v ktorom boli ďalšie tri vysilené, podchladené a vyhladované mláďatá.

Zjavne ožili

V okolí brlohu nenašli žiadne stopy po medvedici, našli však viacero stôp po lyžiach. Medvieďatá preniesli do dediny, kde im dali glukózový roztok a kozie mlieko. „Zjavne ožili. Určite im prospelo aj to, že sa vzájomne zohriali v ruksaku, v ktorom boli prepravované,“ uviedla ŠOP.Ochranári nechceli mláďatá definitívne pripraviť o možnosť prinavrátenia k matke, preto sa rozhodli vrátiť ich do brloha a sledovať ho pomocou fotopasce. Medvedica sa však k mladým nevrátila, jej stopy nenašli ani v okolí brloha.



„Bolo jasné, že medvedica nie je nikde v okolí a to minimálne tri až štyri dni. Šanca na život medvieďat v ich prirodzenom prostredí sa definitívne rozplynula. Preto sme pristúpili k poslednej možnosti, k odobratiu mláďat, čo znamená ich následný život v zajatí,“ vysvetlila ŠOP.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

V najväčšej podvodnej jaskyni na svete bolo objavené neuveriteľné množstvo mayských artefaktov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.