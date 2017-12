Štátne železnice vypravia začiatkom roka mimoriadne rýchliky

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Väčšina cestujúcich sa pred Silvestrom presúva oboma hlavnými smermi, teda smerom do Bratislavy aj do Košíc. Uvádza to v tlačovej správe Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s tým, že vychádzajú z vývoja obsadenosti vlakov ZSSK. Po novom roku bude podľa slov hovorcu ZSSK Tomáša Kováča záujem hlavne o vlakové spojenie z východu na západ.





Okrem pravidelných spojov vypraví ZSSK pre veľký záujem cestujúcich ešte tri mimoriadne rýchliky, a to R 11609 (Bratislava hl. st. 13:37 h – Košice 19:41), ktorý pôjde v piatok 5. januára, a R 11610 (Košice 14:25 – Bratislava hl. st. 20:34) s odchodom v pondelok 1. januára a v nedeľu 7. januára.

"Všetky mimoriadne rýchliky ponúkajú ešte dostatok miest. Podrobné cestovné poriadky, ako aj prehľad 22 posilových vlakov a 35 posilnených IC vlakov nájdu občania na: http://www.slovakrail.sk/sk/aktuality/zssk-posilni-na-sviatky-vlaky.html," uvádza Kováč s tým, že cestovné lístky a miestenky si cestujúci môžu kúpiť v pokladniciach ZSSK alebo prostredníctvom e-shopu.

ZSSK cestujúcim odporúča, aby si v záujme osobného komfortu včas zabezpečili rezerváciu miesta, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková.

