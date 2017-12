Štátne IC vlaky sú v zisku, v ďalšom období chcú železnice zvládnuť dve riziká

BRATISLAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s (ZSSK) dosiahla pri InterCity (IC) vlakoch jazdiacich medzi Bratislavou a Košicami za desať mesiacov tohto roka prevádzkový zisk 1,7 mil. eur.

Hospodársky výsledok fungovania týchto komerčných vlakov bez dotácie štátu podľa národného osobného vlakového prepravcu predstavuje mierny zisk 150 tis. eur. IC vlaky po zastavení prevádzky v januári 2016 opäť premávajú od decembra minulého roka a v minulosti boli dlhodobo v strate.

Dajú sa prevádzkovať bez straty

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký informoval, že sú na najlepšej ceste dosiahnuť v prevádzke IC vlakov hospodársky zisk, o čom mnohí pochybovali.

"Verejnosti i jedinému akcionárovi sme sa zaviazali, že IC vlaky dosiahnu tzv. prevádzkový zisk (EBITDA) už tento rok. Hoci nás zaskočila reakcia súkromného dopravcu (RegioJet), ktorý na trati prestal úplne jazdiť, prispôsobili sme sa a prijali sme dodatočné úlohy z Ministerstva dopravy a výstavby SR," uviedol Hlubocký.





Priebežný pozitívny hospodársky výsledok IC vlakov podľa podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK Patrika Horného znamená prekročenie úrovne ziskovosti, čo znamená, že tieto vlaky sa dajú prevádzkovať bez straty.

"Do konca roka očakávame ešte náklady na opravy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou povedú naspäť k nule, alebo minimálnej strate. V ďalšom období je pre úspech celého projektu InterCity dôležité zvládnuť dve hlavné riziká - udržať si priazeň cestujúcich a zabezpečiť prevádzkyschopnosť vozidlového parku," uviedol Horný.

Najviac cestujúcich prepravili v auguste

IC vlaky od začiatku tohto roka do konca októbra prepravili spolu 577 851 cestujúcich, z toho najviac v auguste (73 958), júli (71 230) a októbri (65 443). Priemerná vyťaženosť týchto vlakov za desať mesiacov dosiahla 72,49 % (v auguste 79,36 %. v júni 78,41 %, v októbri 77,06 %).

"Počet cestujúcich tento rok bude zrejme z pohľadu IC vlakov veľmi dobrý, keďže za desať mesiacov prekročil 570 tisíc a je reálny predpoklad, že ich počet do konca roka prekročí 650 tisíc," očakáva člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.

Cestujúci v IC vlaku cestuje priemerne do vzdialenosti 302 km. Ide o najrýchlejšie vlakové spojenie Bratislavy a Košíc. Najrýchlejší IC vlak prekoná trať v dĺžke 445 kilometrov za štyri hodiny a 42 minút.

"Kľúčovým faktorom pre obrat k ziskovosti je zásadná zmena systému prevádzky a obchodného nastavenia celého produktu IC. V prvom rade efektívnejšie obehy súprav a plánovanie počtu vozňov doslova v reálnom čase aj podľa predikcie vyťaženosti zmenili ekonomiku IC pozitívnym smerom," poznamenal Martinček.

Priame spojenie Košíc a Viedne

Nastavená úroveň cien, ktorá podľa prepravcu odzrkadľuje kvalitu poskytovaných služieb a rýchlosť prepravy, si našla svoj segment zákazníkov.

ZSSK pripravuje v novom cestovnom poriadku od 10. decembra 2017 priame spojenie Košíc a Viedne vybranými IC vlakmi 510 a 513. V spolupráci so spoločnosťou SAD Humenné, a. s., bude možné zakúpenie nadväzného lístka na autobusovú dopravu z Kysaku do Stropkova a Svidníka. Bezplatné parkovanie bude rozšírené o Trnavu a obnovené by malo byť aj v Košiciach.

IC vlaky za desať mesiacov tohto roka podľa ZSSK spotrebovali vyše deväť miliónov kilowatthodín elektrickej energie a vyprodukovali 5353 ton oxidu uhličitého. Keby všetci cestujúci IC vlakov išli do cieľa svojej cesty autom obsadeným dvoma osobami, na takmer 289 tisíc jazdách by vyprodukovali zhruba 10 427 ton oxidu uhličitého. Cestujúci IC vlakov tak voľbou verejnej dopravy ušetrili životnému prostrediu 5074 ton oxidu uhličitého.

