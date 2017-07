Štát vypočítal, koľko budú stáť jesenné voľby. Županov budeme voliť piatykrát

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) - Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) v roku 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plánuje vynaložiť 8 724 459 eur a Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 474 750 eur.

Viac ako desať miliónov eur

Spolu tak na voľby do VÚC pôjde zo štátneho rozpočtu viac ako desať miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu organizačno-technického zabezpečenia krajských volieb, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, ktorým vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017.

Županov volíme piatykrát

Finančné prostriedky rezortu vnútra budú použité najmä na náhradu mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností, na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné) formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške päť eur pre každú volebnú komisiu.



Ako sa uvádza v predkladacej správe materiálu, finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

Predsedov samosprávnych krajov budeme na Slovensku voliť piatykrát. Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.