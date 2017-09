Staronovým majstrom sveta v triatlone je Mola, na záverečných pretekov vyplával Varga ako prvý

ROTTERDAM 16. septembra (WebNoviny.sk) - Staronovým majstrom sveta v triatlone je Španiel Mario Mola. Dvadsaťsedemročný rodák z Palma de Mallorca obsadil na Veľkom finále Svetovej triatlonovej série v holandskom Rotterdame tretie miesto a udržal si celkovú líderskú pozíciu, ktorá mu patrila pred záverečnými deviatymi pretekmi tohto ročníka WTS.

V Rotterdame triumf Luisa

Víťazom v Rotterdame sa stal Francúz Vincent Luis s náskokom 2 sekúnd pred Nórom Kristianom Blummenfeltom a 10 sekúnd pred Molom. Slovenský reprezentant Richard Varga skončil na 19. mieste s odstupom 2:57 min za víťazom. Pretekári v Rotterdame v upršanom počasí.absolvovali tradičnú porciu olympijských objemov 1,5 km plávanie - 40 km na bicykli - 10 km beh.

"Je to úžasný pocit. Neviem ani vyjadriť slovami, čo prežívam. Bol som pred finále v dobrej pozícii, ale nechcel som nič podceniť. Dobre som zaplával a to bol základ pre konečný výsledok vo finále. Teším sa veľmi z obhajoby titulu a nechcem porovnávať oba ročníky. Náročné to bolo vlani aj teraz a finálové preteky boli značne odlišné od tých minuloročných v mexickom Cozumeli, kde bolo veľmi teplo," uviedol Mario Mola v prvom interview pre Svetovú triatlonovú úniu.

Varga vyplával ako prvý

Varga tradične vyplával ako prvý, čo sa mu podarilo po tridsiaty tretí raz v 40. pretekoch Svetovej triatlonovej série, ktoré absolvoval.

V cyklistickej časti sa slovenský reprezentant stal súčasťou prvej skupiny, ktorá mala spočiatku 12 a neskôr až vyše 20 členov. Na technickom mestskom okruhu s 23 zákrutami v Rotterdame si pretekári museli dať veľký pozor aj na šmyky, keďže druhú polovicu pretekov sprevádzal dážď.

Varga sa po cyklistickej časti už neudržal medzi najlepšími a klesol na 17. miesto s odstupom 8 sekúnd za vtedajším lídrom Kristianom Blummenfeltom. Po dvoch kolách záverečného behu, čiže 5 km, sa vpredu utvorila silná päťčlenná skupina so Španielmi Mariom Molom a Javierom Gómezom, Nórom Kristianom Blummenfeltom, Francúzom Vincentom Luisom a Britom Jonathanom Brownleem.

Slovenský reprezentant bol vtedy dvadsiaty s odstupom 1:33 min. V posledných dvoch kilometroch neudržal vysoké tempo J. Brownlee a zmieril sa s tým, že do boja o víťazstvo nezasiahne. V záverečnom polkilometri sa Blummenfelt a Luis zbavili aj oboch španielskych súperov a nástupom 200 m pred cieľom sa Francúz Luis tešil z najväčšieho víťazstva v kariére.

Veľké finále Svetovej triatlonovej série (GF WTS)

Rotterdam (Hol.) - sobotňajšie výsledky

muži (1,5 km + 40 km + 10 km):

, 2. Kristian Blummenfelt (Nór.) 1:51:27, 3. Mario Mola (Šp.) 1:51:35, 4. Javier Gómez (Šp.) 1:51:40, 5. Jonathan Brownlee (V. Brit.) 1:51:51, 6. Richard Murray (JAR) 1:52:05, ... .

Konečné poradie WTS /po 9 pretekoch/:

, 2. Javier Gómez (obaja Šp.) 4311, 3. Kristian Blummenfelt (Nór.) 4281, 4. Richard Murray (JAR) 4010, 5. Fernando Alarza (Šp.) 3722, 6. Jonathan Brownlee (V. Brit.) 3865.

