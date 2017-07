Starenka z Mojmíroviec prišla o úspory, podvodníčka ju nachytala overeným trikom

BRATISLAVA/NITRA 11. júla (WebNoviny.sk) - Obeťou podvodníčky sa stala 83-ročná starenka z Mojmíroviec v okrese Nitra. V pondelok dopoludnia prišla do jej domu neznáma žena a tvrdila jej, že priniesla preplatok z poistky rodinného domu. Použila už overený trik, chcela rozmeniť 500-eurovku. Odpútala pozornosť starenky a spolu premeriavali izby. V nestráženej chvíli ju obrala o úspory.



Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, neznáma žena bola podľa popisu okradnutej dôchodkyne veľmi pekná, upravená a mala príjemné vystupovanie. Mohla mať 20 až 25 rokov, vysoká bola asi 170 cm, mala blond vlasy a na hlave klobúk. Oblečenú mala bielu blúzku a čierne trojštvrťové nohavice. Odišla na bielom aute.

Aj napriek neustálym varovaniam polície sa podvodníkom stále darí. Tí sa často predstavujú ako elektrikári, plynári, pracovníci poisťovní a rôznych inštitúcii. Ich obeťami sú hlavne starší ľudia. Polícia znovu prízvukuje, aby dôchodcovia neverili neznámym ľuďom, ktorí tvrdia, že im priniesli peniaze. Nikdy by neznámym nemali rozmieňať peniaze a cudzích ľudí by nikdy nemali púšťať do svojich príbytkov. V prípade, ak aby by na nich vyvíjali nátlak, treba ihneď kontaktovať políciu.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.