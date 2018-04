Stantien je novým trénerom HK Poprad, vo funkcii nahradil Ozimáka

POPRAD 13. apríla (WebNoviny.sk) - Novým trénerom hokejistov účastníka najvyššej slovenskej súťaže HK Poprad sa stal Roman Stantien. Vo funkcii nahradil Marcela Ozimáka.

Stantien sa vracia do známeho prostredia

Niekdajší útočník Stantien sa vrátil do známeho prostredia, v Poprade hral niekoľko zápasov v závere hráčskej kariéry.



"Prichádzam po dlhšej dobe, je tu veľa nových vecí, s ktorými sa zoznamujem. Zázemie je tu na veľmi slušnej úrovni a myslím si, že aj organizácia klubu má hlavu a pätu," povedal 53-ročný tréner pre oficiálnu internetovú stránku HK Poprad.

"Úplnú predstavu o zložení mužstva ešte nemáme, pracujeme na tom. Ide o dlhé a náročné rokovania s hráčmi. Riaditeľ klubu na tom pracuje už dlhšie, od dnes spolupracujeme. Skladba tímu je robená viac-menej podľa mojej predstavy. Klub má samozrejme tie najvyššie ambície, určite nejdeme do toho s tým, že budeme hrať niekde dole. Moje ciele sú vždy tie najvyššie, hral som v kluboch, kde sa vyhrávalo, mám to v sebe a budem do toho tlačiť aj chlapcov," ozrejmil Stantien.

Popradčania oslovili viac kandidátov

Poprad zvažoval niekoľko možností, napokon rozhodlo vedenie klubu v prospech rodáka z českého Kyjova.

"Oslovených bolo viacero kandidátov. Medzi nimi boli aj zahraniční tréneri. Postupne sa robil užší výber. Do celého procesu bolo zaangažovaných viacero členov klubu. Vybrali sme sa cestou trénera, ktorý má trénerskú prax v seniorskej kategórii, vzdelanie a skúsenosť na medzinárodnej úrovni," prezradil riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.

Stantien si trénerskú činnosť v pozícii asistenta vyskúšal v Nitre a Slovane Bratislava. Hlavný kouč bol v Dukle Trenčín a v prvoligovej Dubnici nad Váhom.

