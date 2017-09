Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o.: Pre spoločnosť MH Manažment a pre Slovenskú republiku sme vyhrali jeden z historicky najväčších arbitrážnych sporov

Na náš podiel na tomto absolútnom víťazstve sme hrdí a dôrazne sa ohradzujeme voči štvavej kampani, ktorá sa v tejto súvislosti voči našej kancelárii rozpútala. Logiku by podľa nás mala kritika v prípade, kedy by sme túto arbitráž pre spoločnosť MH Manažment a Slovensko prehrali a krajina by bola prinútená zaplatiť odškodné vo výške 700 miliónov eur a príslušné súdne trovy.