St. Louis trápia zranenia, príležitosť by mohol dostať Jágr

ST. LOUIS 28. septembra (WebNoviny.sk) - Český hokejista Jaromír Jágr napokon možno predsa len začne sezónu 2017/2018 v severoamerickej NHL. O skúseného útočníka počas leta nebol v profilige záujem, ale teraz je všetko inak, keďže organizácia St. Louis Blues má problém s množstvom zranených hráčov a práve Jágr by mohol byť riešením nepriaznivej situácie.

"S týmito stratami sa musíme vyrovnať. Jágr je skvelý hráč a patrí do skupiny hokejistov, o ktorých sme sa interne rozprávali," priznal generálny manažér Blues Doug Armstrong. V klube nemôžu počítať až do konca sezóny so službami 21-ročného Robbyho Fabbriho, ktorý si obnovil zranenie kolena. Na listine zranených figurujú i Patrik Berglund a Alexander Steen.





Štyridsaťpäťročný veterán Jágr sa pomaly pripravoval na to, že sezónu začne v rodnom Kladne, ktoré momentálne pôsobí v druhej najvyššej českej súťaži. Na piatok mal naplánovaný tímový tréning a v sobotu prípadný štart proti Přerovu. Ak však dôjde k rokovaniam so St. Louis a dostane ponuku, ktorá mu bude vyhovovať, je pravdepodobné, že sa na ľade napokon neobjaví. Informácie uverejnil portál idnes.cz.

Nedávno sa v médiách objavili správy, že o Jágra má vážny záujem ruský Neftechimik Nižnekamsk z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Pre legendárneho najproduktívnejšieho Európana v zámorskej profilige je táto súťaž zaujímavá. "Chcem hrať na olympiáde, preto je pre mňa KHL lákavá - v prípade, že nebudem hrať v NHL. Keď sa chcem dostať do zostavy národného tímu v Pjongčangu, musím hrať v najlepšej lige z tých, ktoré budú k dispozícii. A tou je momentálne KHL," povedal pred časom Jágr podľa hokej.cz. V najlepšej svetovej súťaži sú momentálne v plnom prúde prípravné kempy. Skúšku v zámorí absolvovať nechcel. "Za 25 rokov ma všetci museli dostatočne spoznať, aby si urobili názor. Je potrebné skúmať ma? Príde mi to zábavné," doplnil Jágr.

