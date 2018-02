Srbsko musí vyriešiť svoj spor s Kosovom, ak chce vstúpiť do únie

BELEHRAD 7. februára (WebNoviny.sk) - Srbsko musí znormalizovať svoje vzťahy s Kosovom, pokiaľ sa chce pripojiť k Európskej únii. Uviedol to komisár pre európsku susedskú politiku a rozšírenie Johannes Hahn. Komisár po stredajšom stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom povedal, že európsky blok si nepraje prijať spolu so svojimi budúcimi členmi žiadne nevyriešené spory.





Hahn navštívil Belehrad deň po tom, čo Európska komisia zverejnila novú stratégiu pre západný Balkán, na základe ktorej by Srbsko mohlo do únie vstúpiť v roku 2025. Podmienkou však ostáva uskutočnenie potrebných reforiem. Komisia tiež uviedla, že všetkých šesť nádejných členov musí najprv urovnať svoje spory, až potom môžu očakávať pozvánku.

Srbsko odmieta uznať nezávislosť Kosova, ktorú jeho bývalá provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008. Vučič tvrdí, že akákoľvek budúca dohoda musí byť výsledkom "kompromisu".

