Srbská polícia zatkla ôsmich cudzincov, fotografovali vojenské objekty v Belehrade

BELEHRAD 19. februára (WebNoviny.sk) - V Srbsku zatkli ôsmich občanov cudzích štátov, ktorí podľa srbskej vlády údajne pomocou dronu fotografovali vojenské objekty v Belehrade a pokúšali sa do nich aj preniknúť. Sú medzi nimi dvaja Američania a dve Ukrajinky, národnosť zvyšných štyroch zatiaľ srbskí predstavitelia neprezradili. Srbský prezident Aleksandar Vučič už v nedeľu vyhlásil, že sa srbským orgánom podarilo zatknúť "skupinu cudzincov", pričom dodal, že "nejde o nič extra vážne".

Viac povedal až v pondelok na tlačovej konferencii srbský minister obrany Aleksandar Vulin, ktorý spresnil, že ide o ôsmich ľudí. "Určite nie je náhoda, že tak veľký počet občanov cudzích krajín sa pokúša dostať do priestorov pod správou srbskej armády," povedal minister obrany. Ani on nechcel o prípade prezradiť o nič viac, čo odôvodnil tým, že nechce vstupovať do kauzy v štádiu vyšetrovania.





Už začiatkom februára v Srbsku zatkli ďalšieho Američana, ktorý mal pri sebe údajne zbraň, pričom ju mal v nelegálnej držbe. Podľa niektorých srbských provládnych médií to bol bývalý americký vojak, ktorý mal údajne v pláne spáchať atentát na istých srbských predstaviteľov.

V Srbsku sa podľa svetových médií stupňujú protizápadné nálady, pričom sú vyvolávané najmä provládnymi médiami. Vučičova vláda bola doteraz považovaná za mierne prozápadnú, okrem iného aj preto, že sa snaží krajinu začleniť do EÚ. V poslednom čase sa však vláda a jej lojálne médiá stavajú stále ráznejšie proti Západu a v Srbsku sa ešte viac posilňuje aj doteraz výrazná orientácia na Rusko.





