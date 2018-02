Správy o sýrskej pomoci Kurdom sú podľa Ankary vymyslené, tvrdí turecký podpredseda Bozdag

Ak by tieto správy boli predsa len pravdivé, bola by to podľa neho "tragédia pre celý región". Turecko je podľa Bozdaga odhodlané pokračovať v útokoch na Afrín, kurdskú enklávu na severozápade Sýrie, až "do konca". "V tejto ofenzíve budeme pokračovať s odhodlaním až dovtedy, kým nebude zneškodnený aj posledný terorista," vyhlásil podpredseda tureckej vlády.