Športový riaditeľ Slovana Trutz dostal pokutu za návštevu kabíny rozhodcov počas zápasu DAC – Spartak

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) na svojom štvrtkovom zasadnutí potrestala športového riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Richarda Trutza pokutovou tisíc eur za poškodenie dobrého mena futbalu.

Trutz ako predstaviteľ Slovana totiž počas súboja 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/2018 medzi domácou Dunajskou Stredou a Trnavou zamieril do kabíny rozhodcov.



Fotografia bývalého medzinárodného arbitra, momentálne účinkujúceho vo funkcionárskych službách "belasých", sa objavila na sociálnych sieťach. Web SFZ informuje, že Trutztam v danom čase nemal čo robiť.

"Disciplinárna komisia berie na vedomie osobné stanovisko menovaného a rozhodla, že mu za poškodenie dobrého mena futbalu ukladá finančnú pokutu vo výške 1 000 eur. DK zároveň ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu do priestorov určených pre delegované osoby na 3 týždne od 13. apríla," uvádza sa v stanovisku DK SFZ.

"Disciplinárna komisia SFZ brala do úvahy pri svojom rozhodovaní najmä etický rozmer a negatívnu medializáciu celej kauzy. Zároveň DK SFZ dáva do pozornosti, že okrem neoprávneného vstupu do kabíny rozhodcov po predmetnom stretnutí pána Trutza nebolo preukázané žiadne iné konanie v rozpore s predpismi SFZ, čomu bola prispôsobená aj výška a druh disciplinárnej sankcie uložená v súlade s Disciplinárnym poriadkom SFZ," referuje SFZ.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.