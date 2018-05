Spoločnosti Tesco Slovensko sa minulý rok podarilo znížiť objem potravinového odpadu o 20

BRATISLAVA 11. mája 2018 (WBN/PR) - Tesco, ako prvý a zatiaľ jediný maloobchodník v strednej Európe, začalo minulý rok aktívne bojovať proti plytvaniu potravinami a zaviazalo sa znižovať odpad zo svojich obchodov a distribučných centier. Spoločnosť preto začala intenzívnejšie sledovať a vyhodnocovať objem odpadu v prevádzkach, aby dokázala nájsť spôsob, ako potravinový odpad efektívne znižovať. Minulý rok po prvýkrát spoločnosť publikovala svoje údaje o množstve potravinového odpadu a podľa tohtoročnej správy sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok naprieč celou strednou Európou. Na Slovensku sa medziročne podarilo znížiť objem vyhodených potravín až o 20 % a ľuďom v núdzi darovať až 577 ton jedľa.

Aktuálna správa sa zameriava na údaje o presnom množstve potravinových prebytkov a odpadu, čo umožní spoločnosti Tesco prijať ešte efektívnejšie kroky na minimalizáciu množstva potravinového odpadu a zvýšenie objemu potravín darovaných ľuďom v núdzi.

Vo finančnom roku 2017/18 Tesco Slovensko predalo celkovo 564 659 ton potravín, z čoho vznikli nepredané potravinové prebytky v množstve 8 521 ton. V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu pre ľudí, na krmivo pre zvieratá a potraviny zlikvidované ako odpad. V porovnaní s predchádzajúcim rokom Tesco Slovensko znížilo množstvo celkového potravinového odpadu o 20 %, z 9 957 ton na 7 934 ton. Z tohto množstva sa darovalo 586 ton prebytkov vhodných na ľudskú spotrebu vrátane 9 ton, ktoré sa použili ako krmivo pre zvieratá.

„Sme presvedčení, že kým medzi nami existujú ľudia, ktorí nemajú prostriedky na to, aby si každý deň zabezpečili výživné jedlo, nemalo by sa vyhadzovať nič, čo sa dá bezpečne zjesť. V znižovaní potravinových prebytkov z našich prevádzok sa nám podarilo za dva roky dosiahnuť vynikajúci pokrok, avšak máme ešte pred sebou veľa práce. Sme veľmi vďační našim kolegom za ich prácu, pretože bez ich úsilia a podpory v boji proti plytvaniu potravinami by sme nedokázali dosiahnuť takéto úžasné výsledky. V budúcnosti chceme pracovať rovnako tvrdo, aby sme splnili svoj záväzok, a dúfame, že sa k nám pridajú aj ďalší predajcovia a spoločnosti,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesco Slovensko.

V rámci záväzku do budúcnosti Tesco od minulého roka zlepšilo svoje interné procesy v plánovaní a objednávaní tovaru, čo pomohlo znížiť množstvo potravín blížiacich sa k dátumu spotreby či dátumu minimálnej trvanlivosti a zvýšiť objem potravín darovaných potravinovým bankám alebo miestnym dobročinným organizáciám. Výsledkom týchto zmien a angažovanosti kolegov v celej spoločnosti bolo zníženie objemu potravinového odpadu z prevádzok Tesco v celej strednej Európe z 54 102 ton v roku 2016/17 na 38 054 ton, teda o výrazných 30 %. Zo svojich prevádzok na českom, maďarskom, slovenskom a poľskom trhu Tesco darovalo potravinovým bankám a dobročinným organizáciám spolu 10 639 ton potravín, čo predstavuje viac ako 25 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi.

Okrem zlepšených a optimalizovaných procesov bojuje Tesco proti plytvaniu potravinami aj prostredníctvom vlastného programu darovania potravín. Už 600 predajní v strednej Európe odovzdáva potravinové prebytky do potravinových bánk a dobročinným organizáciám. Na Slovensku v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska daruje každý deň potravinové prebytky ľuďom v núdzi 113 obchodov. Tesco chce dosiahnuť, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti v strednej Európe odovzdávali potravinové prebytky dobročinným organizáciám.

Minulý rok spoločnosť Tesco predstavila nový sortiment ovocia a zeleniny pod názvom „Perfectly Imperfect“. Cieľom bolo pomôcť dodávateľom predať aj neštandardne tvarované ovocie a zeleninu, ktoré by inak skončili v odpade už u pestovateľa. Tesco svojim dodávateľom poskytuje pomoc aj efektívnou distribúciou produktov v čase nezvyčajne bohatej úrody. V strednej Európe nedávno spustila Horúcu linku pre potravinový odpad, na ktorú môžu dodávatelia nahlasovať svoj potenciálny potravinový odpad a spoločnosť im pomôže situáciu vyriešiť.

Podrobnosti o Správe Tesco o potravinovom odpade nájdete na:

Na presnosť údajov o potravinovom odpade v limitovanom rozsahu dohliada spoločnosť KPMG LLP v súlade s normami na zabezpečenie kvality ISAE 3000.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.