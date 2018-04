Spoločnosť Palma zvýšila tržby o viac ako päť percent a plánuje rozšíriť sortiment výrobkov

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť PALMA, a.s. za minulý rok podľa predbežných výsledkov hospodárenia zvýšila tržby zo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti o 5,1 % na 22,42 mil. eur. Za rok 2016 tieto tržby predstavovali 21,33 mil. eur.

Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Martin Varga. „Snažíme sa o zdravý kontinuálny rast. Pod výsledky firmy sa podpísali dobrá spolupráca s obchodnými partnermi a tiež dlhoročná dôvera domácich spotrebiteľov. Pre rok 2018 predpokladáme 2,5-percentný rast tržieb,“ dodal.

Výroba oleja na Slovensku

Varga zároveň potvrdil zámer spoločnosti PALMA opätovne rozbehnúť výrobu oleja na Slovensku. „V prvej fáze by malo ísť o výrobu malých olejov, pričom chceme priniesť aj špecializované novinky. Projekt plánujeme zrealizovať v horizonte dvoch až piatich rokov,“ priblížil.



V súčasnosti podľa neho spoločnosť PALMA na Slovensku vyrába tuky na pečenie a detskú kozmetiku. Firma tiež stavia na vyzretosť a uvedomelosť spotrebiteľa. „S niektorými partnermi sme okamžite odmietli spolupracovať vzhľadom na ich pochybnú povesť. Som rád, že sa slovenský spotrebiteľ už nepozerá výlučne na cenu potraviny. Ide totiž nielen o jeho výživu, ale v konečnom dôsledku aj o zdravie,“ vysvetlil Varga.

Viac pozornosti na čistotu podnikania

Zároveň vyjadril presvedčenie, že zvýšenú pozornosť na čistotu podnikateľského prostredia v potravinárstve upriamia aj príslušné kontrolné a represívne orgány. „Sklon nepoctivých podnikateľov k nekvalite alebo potenciálnym daňovým deliktom na trhu stále pretrváva,“ uzatvoril.

PALMA, a.s. je najväčšou slovenskou spoločnosťou v sektore tukového priemyslu. Predmetom jej činnosti je výskum, vývoj a obchodovanie s rastlinnými olejmi, tukmi na pečenie, rastlinnými tukovými nátierkami, detskou a bytovou kozmetikou. Tradícia spoločnosti siaha do roku 1920. Okrem Slovenska exportuje firma svoje produkty aj do Českej republiky.





