Spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a USA bude pokračovať, KĽDR má proti tomu námietky

SOUL 16. mája (WebNoviny.sk) - Vojenské cvičenie Južnej Kórey a USA bude pokračovať aj napriek námietkam Severnej Kórey. V stredu to uviedla hovorkyňa juhokórejského ministerstva obrany s tým, že cvičenie je zamerané na zlepšenie schopností pilotov a nie na trénovanie útokov. Zapojilo sa doň približne sto lietadiel a potrvá do 25. mája.

Zrušili schôdzku s Južnou Kóreou

Komunistická Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v utorok náhle vyhlásila, že ruší schôdzku vysokopostavených predstaviteľov Severnej a Južnej Kórey, ktorá sa mala konať v stredu, a zvažuje aj zrušenie samitu so Spojenými štátmi, ktorý bol plánovaný na 12. júna a mal sa uskutočniť v Singapure. Dôvodom je práve spoločné vojenské cvičenie.



Prvý námestník ministra zahraničných vecí Severnej Kórey najnovšie vyhlásil, že jeho krajina nemá záujem o samit s USA, ak to bude len "jednostranné stretnutie", ktorého cieľom je prinútiť KĽDR zbaviť sa svojich jadrových zbraní. Kritizoval niektoré komentáre USA, podľa ktorých by sa krajina mala vzdať aj biologických a chemických zbraní.

Prekvapivý zvrat udalostí

"Už nás nezaujíma rokovanie, ktorého jediným cieľom je zahnať nás do kúta s jednostrannou požiadavkou, ktorá spočíva v tom, aby sme sa vzdali našich rakiet. Takéto správanie by nás prinútilo premyslieť si, či budeme súhlasiť so samitom medzi Severnou Kóreou a USA," uviedol politik.

Ide o prekvapivý zvrat, keďže Pchjongjang už od februárovej zimnej olympiády v Južnej Kórei vysielal množstvo pozitívnych signálov smerom k Južnej Kórei aj Spojeným štátom a ešte v utorok ráno informoval o najnovších podrobnostiach plánovaného odstavenia a likvidácie svojho komplexu na testovanie jadrových zbraní.

