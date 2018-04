Spojili sme sa ako tím a to je väčšie víťazstvo než zdolať Bosnu, vyhlásil Hrbatý

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Jozef Kovalík neuspel proti Mirzovi Bašičovi za 125 minút 6:7 (0), 6:2, 3:6 v sobotňajšom záverečnom stretnutí v Národnom tenisovom centre v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 reprezentačných družstiev mužov. Slováci tak v celkovom súčte v Bratislave prehrali 2:3 a nebudú hrať o postup do svetovej skupiny MS.

Kovalíkova prehra sklamaním

Kovalík napriek dobrej hre prišiel o prvý set, v tajbrejku nezískal ani bod. "Je to pre mňa veľké sklamanie. Mrzí ma najmä prvý set, dvakrát som bol hore a podarilo sa mi súpera brejknúť, ale gemy po brejkoch som nezahral dobre.

Aj tak si myslím, že som v prvom sete hral lepšie, no v tajbrejku mi Bašič nedal žiadnu šancu, vyšlo mu všetko, čoho sa chytil. V druhom sete som zase hral dobre a využil som svoje šance. Tretia časť bola o pár loptách. Súper mal výborné prvé podanie," povedal Kovalík na tlačovej konferencii po zápase.





Bosniaci sa vo všetkých dueloch v Bratislave prezentovali skvelým servisom, čo vyústilo v ich triumfy. Inak tomu nebolo ani v zápase Kovalíka s Bašičom. "Podáva vždy výborne, takže som očakával, že bude získavať body hlavne zo servisu. Keby som využil šance v prvom sete, servovalo by sa mu horšie. Keby sa tak rýchlo nedostal do vedenia v treťom sete, zase by to bolo iné," doplnil pre agentúru SITA 25-ročný domáci tenista.

Zvíťazili sme ako ľudia

Nezdarom sa tak skončila premiéra Dominika Hrbatého v pozícii kapitána daviscupového tímu SR. "Tento zápas sme prehrali na jednej lopte, taký je šport, s tým sa nedá nič robiť. Je škoda štvorhry, kde boli chalani na začiatku trochu nervóznejší a stuhnutejší. Bosniaci ich rýchlo brejkli a naši do toho potom už nevedeli naskočiť. Andrej Martin urobil dve minely na sieti, čo ovplyvnilo servis Igora Zelenaya. Potom už boli pod tlakom a nešlo im to tak, ako by si predstavovali. Kližan hral vo svojich zápasoch famózne, Džumhurovi nedal šancu. S týmto bodom sme pravdupovediac ani nepočítali, takže sme boli tam, kde sme chceli. V poslednom zápase to bolo tesné, súper mal vynikajúci prvý servis. Boli sme blízko k tomu, aby sme zvíťazili," zhodnotil Hrbatý.





Člen siene slávy slovenského tenisu však vidí napriek prehre v slovenskom tíme veľký potenciál. "To, že sme prehrali, vôbec nevadí, pretože sme zvíťazili ako ľudia a to je dôležitejšie. Dali sme sa dohromady a to je pre slovenský tenis oveľa väčšie víťazstvo ako zdolať Bosnu. Všetci piati chalani do toho dali všetko. Triumf v zápase by bol bonus, ale toto sa chlapcom vráti, pretože to je investícia do budúcnosti. Raz sa to vráti, ale treba v nastolenom trende vytrvať," zamyslel sa 40-ročný nehrajúci kapitán.

Dôležité je vydržať a skúšať

V poslednom zápase mal pôvodne nastúpiť Norbert Gombos, Hrbatý ho napokon nahradil Kovalíkom. Toto rozhodnutie by však spätne nemenil. "Nič by som neurobil inak. Bolo to o jednej lopte, ktorá rozhodla zápas. Davis Cup nie je o rebríčku. Jojo hral s chalanom z prvej svetovej stovky a chýbala mu iba tá jedna lopta. Dôležité je vydržať a skúšať to. Páčilo sa mi, ako chalani držali spolu. Také ticho ako dnes po zápase som v šatni ešte nezažil, ani keď som v nej bol ako hráč. Preto mi bolo chalanov naozaj veľmi ľúto," skonštatoval.





Kapitán sa vyjadril aj k novinke, podľa ktorej sa stretnutia hrajú na dva víťazné sety, nie na tri, ako bolo dosiaľ zvykom. "Niektoré zápasy išli pekelne rýchlo, pre televízie je to teraz asi atraktívnejšie. Ja si však myslím, že to je také zvláštne. Na druhej strane, chalani nebudú tak vyšťavení do ďalších turnajov. Keď sa hrá dlhšie, naozaj lepší hráč má väčšiu šancu triumfovať, takže možno to je lepšie pre nás, pretože tu hrá úlohu i šťastie, kto uhrá prvý set a dostane súpera pod tlak," uvažoval nahlas Hrbatý.

Slováci budú 19. - 20. októbra alebo 26. - 27. októbra v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v tejto skupine regionálnej zóny hrať so zdolaným zo súboja Rusko - Bielorusko (14. - 15. septembra). Za Rusmi by Slováci cestovali, Bielorusov by hostili doma. Bosna a Hercegovina si 14. - 16. septembra zahrá v play-off o svetovú skupinu MS tímov ITF 2019, súpera spozná v utorok 10. apríla, rozhodne o ňom žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (11.00 h SELČ).

