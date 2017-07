Spojené štáty sú pre ruské vedenie tŕňom v oku, vyhlásil šéf CIA

Rusi budú vždy pátrať po tom, ako by nám mohli skomplikovať život.

ASPEN 21. júla (WebNoviny.sk) - Rusko nielen zasahovalo, ale aj bude zasahovať do americkej politiky, pretože Spojené štáty sú pre ruské vedenie tŕňom v oku. Na Aspenskom bezpečnostnom fóre, každoročnom diskusnom podujatí v známom americkom lyžiarskom stredisku, to v piatok vyhlásil šéf americkej tajnej služby CIA Mike Pompeo.

"Myslím si, že (Rusi - pozn. SITA) budú vždy pátrať po tom, ako by nám mohli skomplikovať život. Mám za to, že sú presvedčení, že je to takto správne," vyhlásil riaditeľ CIA.

Sýrsky prezident prekážkou

Pompeo sa posťažoval aj na pôsobenie Moskvy v Sýrii, kde ruská armáda stojí na strane sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada. Lenže práve ten je podľa šéfa CIA prekážkou nájdenia mierového usporiadania v krajine. Rusko sa podľa Pompea v Sýrii nevenuje až toľko tomu, čomu by sa malo, teda boju proti militantom z Daíšu, známeho aj ako Islamský štát (IS).



"Je len minimum dôkazov, že by Rusko malo nejakú ucelenú stratégiu proti militantom z IS," vyhlásil Pompeo. Namiesto toho bojuje za al-Asada, ktorý je podľa šéfa CIA "bábkou v rukách Iránu". Rusko navyše podľa Pompea zo Sýrie len tak ľahko neodíde, pretože "má veľmi rado svoju námornú základňu v Tartúse", sýrskom meste na pobreží Stredozemného mora.

Efektívna spolupráca

Napriek tomu, že sú vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi v súčasnosti podľa Pompea "komplikované", šéf CIA dúfa, že existujú spôsoby, ako môžu tieto dve krajiny v budúcnosti efektívne spolupracovať v boji proti terorizmu.



Pompeo ponúkol pohľad aj do jeho častej komunikácie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, keď v Aspene vyhlásil, že prezident sa ho najčastejšie zo všetkého pýta na Severnú Kóreu. "Stále to nosí v hlave," povedal šéf CIA. Severná Kórea uskutočnila začiatkom júla test medzikontinentálnej balistickej strely, ktorá by mohla doletieť až na územie USA.

Udržať sa pri moci

Podľa Pompea je hlavným zámerom Spojených štátov zabrániť Severokórejčanom v ďalšom vývoji rakiet dlhého doletu. Je totiž podľa neho "veľký rozdiel, či má Severná Kórea raketu schopnú zasiahnuť Spojené štáty, alebo či má celý arzenál takýchto rakiet".

V súvislosti so severokórejským vodcom Kim Čong-unom Pompeo poznamenal, že síce je podľa niektorých ľudí iracionálny, podľa šéfa CIA však veľmi dobre rozumie "svojej základnej misii, a tou je udržať sa pri moci".

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.