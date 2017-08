Spojené štáty oficiálne oznámili zámer odstúpiť od Parížskej dohody o klíme

"Ministerstvo zahraničia oznamuje OSN to, čo prezident povedal celému svetu už 1. júna a nemá to žiadny právny účinok," vyjadril sa Nigel Purvis, ktorý počas vlády prezidentov Billa Clintona a Georgea W. Busha viedol americkú klimatickú diplomaciu. Podľa jeho slov krajiny nemôžu odstúpiť od nových medzinárodných dohôd, vrátane Parížskej dohody o klíme, skôr ako tri roky po tom, ako vstúpia do platnosti a následný proces trvá rok. Parížska dohoda vošla do platnosti 4. novembra 2016.