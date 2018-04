Spojené štáty nedostali nič za životy a peniaze utratené v Sýrii, Trump chce stiahnuť vojakov

WASHINGTON 6. apríla (WebNoviny.sk) - Prezident Donald Trump by chcel do jesene stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie. Päť vládnych predstaviteľov pre tlačovú agentúru The Associated Press pod podmienkou anonymity uviedlo, že Trump stanovil päť- až šesťmesačnú lehotu pre odsun amerických jednotiek, hoci ho najvýznamnejší poradcovia žiadali, aby na to dal viac času.

Prezident je však opatrný, čo sa týka oznámenia pevného časového horizontu. Dlhodobo totiž kritizoval svojho predchodcu Baracka Obamu a ďalších za to, že oznamovali vojenské plány v predstihu.



Trump údajne svojim poradcom počas utorkovej schôdzky povedal, že Spojené štáty nedostali "nič" za životy a peniaze utratené na Blízkom východe, predovšetkým v Sýrii.





Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.