Splnomocnenec Ravasz nesúhlasí so slovami Kisku, že nemáme priority v riešení rómskej problematiky

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – „Najväčším problémom rómskej reformy, ktorú predstavila strana Sloboda a Solidarita (SaS) je to, že nereflektuje realitu. Keď som ten materiál čítal, mal som pocit, že oprášili niečo z roku 2011 bez toho, aby zohľadnili súčasný stav,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Splnomocnenec ocenil, že viaceré z návrhov, ktoré v novembri predstavila podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová, sú kvalitné, dodal však, že mnohé navrhované opatrenia sú už implementované. „V minulosti v mojej kancelárii sedeli aj rôzni poslanci za SaS, paradoxne, práve pani Ďuriš Nicholsonová medzi nimi nebola,“ povedal Ravasz a dodal, že ak bude mať poslankyňa naozaj záujem, rád sa s ňou stretne.

Tvorba udržateľných pracovných miest

Princíp zásluhovosti, ktorý SaS označila za jednu z priorít svojej reformy, Ravasz nepovažuje za práve najšťastnejšie riešenie.





„Aktivačné práce sú dobré akurát na zachovanie nejakého stavu. Pre mňa je dôležitejšie vytvoriť pracovné miesta v regiónoch, a to sa deje cez akčné plány programu podpory najmenej rozvinutých okresov,“ povedal Ravasz, podľa ktorého spätná väzba na tieto akčné plány nie je vždy pozitívna, pretože je to pomalý projekt.

Tvorba udržateľných pracovných miest je však podľa splnomocnenca jedným z možných spôsobov ako rómsku situáciu zlepšiť.

Nesúhlasí so slovami Andreja Kisku

V rozhovore pre agentúru SITA Ravasz za svoju prioritu označil školstvo, pričom za najväčšie výzvy považuje zavedenie povinnej predškolskej výchovy, financovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a zmeny v špeciálnom školstve a detskej diagnostike. Ďalšie priority možno podľa splnomocnenca nájsť tiež v oblasti bývania, zamestnanosti a zdravia.

Ábel Ravasz aj preto nesúhlasí so slovami prezidenta Andreja Kisku, ktorý v júni vyhlásil, že nemáme priority v riešení rómskej problematiky. „Myslím si, že je dôležité, ak pán prezident pravidelne prejavuje záujem o túto otázku, no nie vždy sú paušálne tvrdenia na mieste. Každá vláda, aj táto, by mohla vykázať viac úsilia v oblasti integrácie Rómov, ale že by sme nemali ciele, to si nemyslím,“ zareagoval Ravasz.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.