Špinavé podnikanie s agrodotáciami nesmie očierňovať poctivých poľnohospodárov, tvrdí SPPK

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa dištancuje od agrošpekulantov a podvodníkov, ktorí zneužívajú v súčasnosti nastavený systém v čerpaní agrodotácií, nezákonne sa obohacujú, čím okrádajú štát a Európsku úniu a rovnako aj očierňujú všetkých čestne pracujúcich poľnohospodárov.

Informoval o tom na utorňajšom stretnutí s médiami predseda SPPK Milan Semančík. Zároveň dodal, že čestne podnikajúci poľnohospodári premieňajú agrodotácie na prácu a tým treba vyplácanie podpôr ponechať pre zachovanie súčasných cien.

Riešenia proti špekulantom s agrodotáciami

"SPPK stojí za tými poľnohospodármi, ktorí čestne, zodpovedne a s pridanou hodnotou premieňajú poskytnuté finančné prostriedky, na ktoré majú nárok, na pestovanie poľnohospodárskych plodín, rozvoj živočíšnej výroby, výrobu slovenských potravín zo slovenských surovín a starostlivosť o vidiecku krajinu. Je neprijateľné, aby sa pre výšku agrodotácií automaticky očierňovali všetky poľnohospodárske subjekty, ktoré za tieto peniaze vytvárajú hodnoty na vidieku," povedal Milan Semančík.



Riešenia z pohľadu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory môžu podľa Milana Semančíka priniesť najmä digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), využívanie modernej techniky (dronov), predložené návrhy SPPK na riešenie subvenčných podvodov, register žiadateľov o priame platby, dokladovanie nových žiadateľov o priame platby, že majú užívateľské právo k pozemkom, na ktoré žiadajú podporu (predloženie nájomných zmlúv alebo listov vlastníctva) a viazanosť priamych platieb na úrovni 30 % (dnes 15 %), pri ktorých je rozhodnutie v kompetencii Európskej únie.

Podpora len pre čestných farmárov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je za ďalšie vyplácanie podpôr aj napriek momentálnej nepriaznivej situácii a ich medializovaným zneužitiam na východe Slovenska, no z jej pohľadu je potrebné čo najskôr aplikovať spomenuté kroky a dotácie poskytovať iba čestným farmárom.



"Sme aj naďalej za vyplácanie podpôr. Sú tu na to, aby vyrovnávali príjem. Pokiaľ by neboli, potraviny v obchodoch by nestáli toľko, koľko teraz a ich cena by stúpla. Podpory nie sú vyplácané len v EÚ, ale v celom svete ako štandard. Zlý je aj názor, že malí poľnohospodári sú len dobrí a veľkí sú len zlí. Špekulanti rok čo rok vstupujú do poľnohospodárskeho podnikania a znepríjemňujú život poctivým farmárom," dodal Milan Semančík.

Predstavitelia SPPK v utorok taktiež informovali, že poľnohospodár podáva jednotnú žiadosť o priame platby raz ročne - v roku 2018 v termíne od 22. marca do 15. mája.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.