Špičkový vedec po návrate na Slovensko skončil na úrade práce, SaS sa chce obrátiť na Brusel

Slovensko čelí odlivu mozgov do zahraničia a je to jeden z najvážnejších problémov, ktorému čelíme. Najväčší únik evidujeme medzi absolventmi medicíny a techniky. Okolo 14 percent absolventov odíde za hranice po skončení vysokej školy a len za jeden rok takto odíde 44,8 milióna eur z verejných zdrojov investovaných do vzdelávania. OECD aj Európska komisia chce, aby sme tento problém riešili, povedala na tlačovej besede poslankyňa SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.