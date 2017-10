Špička digitálneho sveta už o pár týždňov v Bratislave. Na prihlásenie projektov do súťaže Cena ITAPA 2017 ostáva posledných pár dní.

BRATISLAVA 6. októbra 2017 (WBN/PR) – Renomovaný Medzinárodný kongres ITAPA 2017 sa blíži a s ním sa uzatvárajú aj prihlášky projektov do súťaže Cena ITAPA 2017. Odborná porota bude aj tento rok vyhodnocovať

3 najlepšie projekty v oblasti IT a digitalizácie, ktoré budú odmenené špeciálnym umeleckým ocenením.



Pripravili ste za posledný rok inovatívny projekt v oblasti digitalizácie spoločnosti? Prináša Váš projekt v tejto oblasti moderné a inšpiratívne riešenie, pomáha ľuďom alebo inštitúciám, ovplyvňuje náš život a mali by o ňom vedieť všetci? Podajte svoj projekt do súťaže Cena ITAPA 2017, vyhrajte a zviditeľnite ho. Deadline na prihlásenie je 10. október.



Cena ITAPA je pravidelnou súčasťou Medzinárodného kongresu ITAPA. V poradí už 16. ročník sa uskutoční 14. a 15. novembra a bude opäť prezentáciou noviniek a aktuálnych trendov v oblasti IT a digitalizácie verejnej správy. Do súťaže Cena ITAPA 2017 sa môžu prihlásiť všetky digitalizačné projekty zamerané na občana, ale aj projekty, ktoré s využitím IT podporujú rozvoj našej spoločnosti. Cieľom súťaže je oceniť a pozdvihnúť prínos inovatívnych projektov v oblasti digitalizácie spoločnosti, ktoré zasahujú do viacerých oblastí života, akými sú verejná správa, zdravotná starostlivosť, školstvo, vedu a výskum, či životné prostredie.



Novinkou v poradí už 16. ročníka Ceny ITAPA je zlúčenie dvoch kategórii – Nové služby pre občana a Nové služby pre spoločnosť do jedinej – Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže sa uskutoční 14. novembra počas Galavečera ITAPA 2017 v hoteli Sheraton, Bratislava.



Cena ITAPA je vyhlasovaná v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.



Prihlasovací formulár, do súťaže ako aj ďalšie informácie o Medzinárodnom kongrese ITAPA 2017 nájdete na webovej stránke www.itapa.sk

