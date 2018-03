SPD schválila koaličnú zmluvu s Merkelovej konzervatívnym blokom, znamená to pre ňu štvrtý mandát vo funkcii nemeckej kancelárky

BERLÍN 4. marca (WebNoviny.sk) - Členovia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) schválili koaličnú zmluvu a vstup strany do vládnej koalície s Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka/Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CDU/CSU) kancelárky Angely Merkelovej. Vo vnútrostraníckom hlasovaní medzi jej všetkými 463 723 členmi hlasovalo za pokračovanie veľkej koalície 66 percent straníkov, píše spravodajský portál BBC.

O prijatí koaličnej zmluvy v nedeľu informovalo predsedníctvo SPD. Ukončilo tak takmer šesťmesačnú neistotu v nemeckej politike, keďže krajina bola od septembrových volieb bez vlády. Bolo to pritom najdlhšie takéto obdobie v dejinách povojnového Nemecka.



Prijatie koaličnej zmluvy pre Merkelovú znamená štvrtý mandát vo funkcii nemeckej kancelárky. Predpokladá sa, že sa parlament počas týždňa stretne a opäť ju do tejto funkcie zvolí.

Medzi sociálnymi demokratmi prebiehal ostrý spor o to, či má strana vôbec vstúpiť do koalície s merkelovej konzervatívnym blkom. Proti členstvu strany vo vláde bolo najmä jej ľavicové krídlo a najaktívnejším odporcom bola stranícka mládežnícka organizácia. Tá dokonca začala organizovať masový expresný nábor nových členov, ktorých pri vstupe do strany rovno nabádala, aby hlasovali proti jej budúcemu členstvu v koalícii s CDU/CSU.

