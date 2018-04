Spartak Trnava plne podporuje trénera El Maestra, s trestom od disciplinárnej komisie nesúhlasí

TRNAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Klub FC Spartak Trnava vyjadril podporu trénerovi Nestorovi El Maestrovi a nesúhlasí s trestom od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ), ktorá koučovi andelov uložila pokutu 6000 eur a pozastavila mu výkon funkcie na jedno súťažné stretnutie za vyjadrenie k národnej pohárovej súťaži Slovnaft Cup v masovokomunikačných prostriedkoch po domácom odvetnom semifinálovom dueli proti Slovanu Bratislava.

Futbalisti Trnavy majú štyri kolá pred koncom na čele tabuľky Fortuna ligy sedembodový náskok pred Dunajskou Stredou a sú veľmi blízko k zisku majstrovského titulu, na ktorý čakajú dlhých 45 rokov. V sobotu večer absolvujú "andeli" ligový zápas na bratislavských Pasienkoch proti Slovanu v rámci 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy.





V prvom rade vyjadrujeme plnú podporu trénerovi Nestorovi El Maestrovi a nesúhlasíme s trestom od disciplinárnej komisie SFZ. Sme vo finále Fortuna ligy.

Je nám jasné, že toto nie je prvý a ani posledný prípad akéhosi tlaku na náš klub. Práve takéto rozhodnutie je však pre nás všetkých od hráčov až po fanúšikov ešte väčšou motiváciou do záverečných štyroch zápasov. Nič iné nedokáže celú Trnavu spojiť, zomknúť a ukázať ešte väčšiu jednotu a silu ako toto rozhodnutie. Najväčším dôkazom sú reakcie našich fanúšikov, ktorí okamžite vyjadrili plnú podporu nášmu trénerovi, za čo im patrí v jeho mene, ale i mene klubu veľké poďakovanie. Pri tejto príležitosti vyzývame a zároveň prosíme našich fanúšikov, aby sme nedávali akúkoľvek možnosť druhým, tretím a ďalším stranám na trestanie nášho klubu, ktoré by mohlo viesť až prípadnému uzatvoreniu nášho štadióna. Aj preto sa v sobotu na Pasienkoch venujme výlučne ´supportu´ pre náš tím. Neriešme iných, vyvarujme sa akejkoľvek pyrotechnike a negatívnym prejavom. Toto všetko by nám v momentálnej situácii iba výrazne poškodilo. Buďme teraz spoločne všetci silní ako nikdy predtým a poďme si spolu za svojím snom. Je to želanie celého klubu a takisto aj trénera, uvádza trnavský klubový web v reakcii na rozhodnutie disciplinárnej komisie a potrestanie kouča Spartaka, ktorý nemôže v spomenutom sobotňajšom dueli s domácim Slovanom Bratislava sedieť na lavičke trnavského mužstva.





"V tejto rozhodujúcej, finálnej časti sezóny potrebujeme plnú podporu všetkých našich fanúšikov. Spolu sme silní, spolu môžeme vytvoriť históriu. K tomu však musíme byť inteligentní a zodpovední. Do konca sezóny zostávajú štyri zápasy a na každom jednom z nich potrebujeme našich fanúšikov," vyjadril svoje stanovisko na klubovom webe tréner FC Spartak Trnava Nestor El Maestro.





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.