Spartak Trnava očakáva plné hľadisko, Dunajská Streda im nechce „asistovať“ pri oslavách titulu

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava sa v prípade sobotňajšieho víťazstva nad hráčmi Dunajskej Stredy v 8. kole nadstavbovej časti najvyššej súťaže budú s určitosťou tešiť z premiérového majstrovského titulu v novodobej ére samostatnej SR (od sezóny 1993/1994).

Na Štadióne Antona Malatinského poženie zverencov trénera Nestora El Maestra za vytúženým snom zaplnené hľadisko, v ktorom by malo byť viac ako 17 000 fanúšikov.



"Bude pekná atmosféra. Verím, že to zvládneme. Vždy, keď sme hrali pred plnými tribúnami, duel nám vyšiel. Väčšinou sme aj vyhrali. Dúfam v šťastný koniec pre nás," cituje oficiálna internetová stránka trnavského klubu slová stredopoliara Spartaka Jána Vlaska, ktorý po vlaňajšom návrate z poľského Zaglebia Lubin nastúpil v tejto sezóne v 18 ligových stretnutiach - zranené koleno mu od marca nedovolilo zasiahnuť do ostatných šiestich duelov, ako striedajúci hráč prišiel na trávnik 28. apríla v 7. kole "nadstavby" na Pasienkoch proti Slovanu.

Pred Dunajskou Stredou majú náskok

Hovorí sa, že posledný krok býva najťažší. Tri kolá pred koncom najvyššej slovenskej súťaže má trnavský tím na čele klasifikácie sedembodový náskok práve pred Dunajskou Stredou (61, resp. 54 b.), momentálne tretí Slovan Bratislava (53 b.) zaostáva za "andelmi" o osem bodov.

"Belasí" nastúpia rovnako v sobotu 5. mája od 17.00 h na trávniku v Ružomberku proti domácemu MFK a ak nezabodujú naplno, bude Trnave v súboji proti DAC stačiť na titul aj nerozhodný výsledok.

"Pre každého z nás, čo sme v kabíne, je to niečo nové. Stačí nám vyhrať jeden zápas. Zažívame to po prvý raz, možno aj naposledy," vyjadril sa 28-ročný stredopoliar Vlasko a doplnil: "Môžeme dosiahnuť niečo veľké. Nevnímame žiadne tlaky. Sme nastavení na seba. V kútiku duše si želáme, aby sa to podarilo ukončiť doma na našom štadióne. Ideme do toho naplno. Ľudia nám pomôžu. V sobotu necháme na ihrisku všetko."



Futbalisti Dunajskej Stredy môžu v prípade sobotňajšieho víťazstva v Trnave na svojho súpera znížiť odstup na rozdiel štyroch bodov a definitívne si zabezpečiť miestenku do pohárovej Európy v sezóne 2018/2019, navyše ešte aj ohroziť "andelov" a zdramatizovať boj o majstrovský titul.

"Žlto-modrí" by v prípade trojbodového zápisu mali aj lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov: v základnej časti hráči DAC podľahli v Trnave 0:2 (11. kolo) a remizovali 0:0 (22. kolo), v 3. kole nadstavbovej časti zvíťazili doma nad Spartakom 1:0.

V Trnave už dvakrát prehrali

Naopak, hráči Dunajskej Stredy nechcú "asistovať" domácim futbalistom Spartaka pri oslave tohtosezónneho ligového prvenstva. "Nerád by som zažil, aby získali titul práve po súboji s nami. Trnava je veľký rival, navyše hráme na jej štadióne. Bude to náročný duel, ale mužstvo je fyzicky aj mentálne dostatočne pripravené. Očakávam výborný zápas," skonštatoval pre klubový web stredopoliar Dunajskej Stredy Zsolt Kalmár.

V trnavskej City Arene podľahol FC DAC 1904 v tejto sezóne už dvakrát: okrem spomenutej ligovej prehry v 11. kole nestačil na trnavského protivníka na jeho štadióne ani v rámci štvrťfinále pohárovej súťaže Slovnaft Cup - opäť po výsledku 0:2.

"Trnave máme na jej trávniku čo odplácať, dvakrát sme odchádzali s trpkou príchuťou. Tie zápasy nám nevyšli podľa predstáv, nehrali sme v nich príliš dobre. Je na čase splatiť úroky," dodal 22-ročný maďarský záložník v dunajskostredskom drese Zsolt Kalmár.

