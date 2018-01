Španielsky ústavný súd rozhodol, Puigdemont nemôže viesť Katalánsko zo zahraničia

MADRID 28. januára (WebNoviny.sk) - Zosadený katalánsky prezident Carles Puigdemont, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie do menovanej funkcie a v súčasnosti žije v Bruseli, nebude môcť viesť Katalánsko zo zahraničia.

V sobotu tak rozhodol španielsky ústavný súd s tým, že politik musí byť osobne prítomný v regionálnom parlamente, aby dostal oprávnenie na vytvorenie novej vlády.

Jediný kandidát na regionálneho prezidenta

Na to, aby sa na stretnutí katalánskeho parlamentu naplánovaného na utorok zúčastnil, však musí ešte od dostať súdne povolenie. Ak sa to nestane a Puigdemont by sa pokúsil o zvolenie v parlamente bez jeho prítomnosti, súd dané rokovanie pozastaví. Carles Puigdemont je jediným kandidátom na regionálneho prezidenta.





Puigdemont v októbri ušiel do Bruselu, keď Španielsko označilo za protiprávne októbrové referendum o nezávislosti Katalánska, zosadilo dovtedajšiu katalánsku vládu, rozpustilo katalánsky parlament a pozatýkalo takmer všetkých čelných predstaviteľov tohto regiónu, okrem tých, ktorí podobne ako Puigdemont odcestovali do Belgicka.

V Španielsku čelí vážnym obvineniam

Španielsky premiér Mariano Rajoy následne na december vyhlásil nové regionálne voľby, v ktorých ale zvíťazila Puigdemontova strana, podľa čoho by sa tak mohol opäť ujať svojej funkcie.

Zosadený katalánsky prezident ale čelí v Španielsku vážnym obvineniam vrátane podnecovania vzbury, ktoré môžu vyústiť až 30-ročným trestom odňatia slobody, a pri návrate do krajiny mu hrozí zatknutie.

Podporovatelia Puigdemonta preto zvažovali, že by mohol svoje úlohy plniť z Belgicka prostredníctvom technologického spojenia, ako napríklad videohovorov.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pozrite sa na najväčší labyrint na svete, ktorý je blízko Slovenska

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.