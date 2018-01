Špalek podpísal zmluvu s klubom Serie B, v ktorom hrával aj Hamšík

ŽILINA 23. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Nikolas Špalek bude vo svojej kariére pokračovať v talianskom druholigovom klube Brescia Calcio.

Prestup čoskoro 21-ročného krídelníka (nar. 12. februára 1997) v pondelok večer prostredníctvom svojho webu potvrdil jeho doterajší zamestnávateľ MŠK Žilina.

Špalek hral pod Dubňom tri roky

Rodák zo Šale, ktorý v minulosti hrával aj za FC Nitra a FC Spartak Trnava, podpísal v Brescii kontrakt do 30. júna 2021. Pod Dubňom pôsobil tri roky odohral 103 súťažných zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a na 23 prihral.





"Niko bol u nás už tretí rok a mal ambíciu posunúť sa ďalej. Po vzájomných rozhovoroch o záujme z talianskej Brescie, ktorá mu vyhovovala, sa napokon rozhodol súhlasiť s prestupom. V novom pôsobisku mu želáme veľa šťastia," povedal športový manažér MŠK Karol Belaník.

"Bol som rád, že sa Brescia o mňa zaujíma. Je to pre mňa nová výzva, budem sa snažiť čo najviac napredovať. S takým cieľom som prišiel aj do Žiliny a podarilo sa to. Budem sa snažiť na to nadviazať," skonštatoval Špalek pre spravodajstvo MŠK a zaspomínal si na ostatné tri roky: "Bolo toho veľmi veľa, získali sme titul, mám tu veľa kamarátov, bude mi to veľmi chýbať. Toto môže byť ďalší dobrý krok v mojej kariére. Bude to o tom, či budem naďalej makať a pracovať na sebe."

Odstupné v rozpätí 1 až 1,5 milióna eur

Talianske médiá referovali o odstupnom v rozpätí 1 až 1,5 milióna eur. "Je to nejaký sumár za moje futbalové danosti, no veľmi to neriešim. Musím sa snažiť, aby som dokázal, že naozaj toľko stojím," povedal Špalek v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Brescia bojuje o zotrvanie v Serie B, patrí jej 18. miesto v 22-člennom pelotóne. "Liga je veľmi vyrovnaná. Stačí vyhrať pár zápasov a klub je hneď na inej pozícii. Myslím si, že momentálne vôbec netreba riešiť tabuľku. Beriem to tak, že som prišiel tímu pomôcť," vyhlásil Špalek.

Na Apeninskom polostrove začne v klube, v ktorom v minulosti pôsobil aj Marek Hamšík. "Ak aspoň z polovice budem taký dobrý futbalista ako Marek, tak budem veľmi spokojný. Budem sa snažiť robiť všetko pre to, aby som sa aspoň trochu dotiahol na jeho úroveň," povedal Špalek pre web SFZ a dodal: "Písal som si s Milanom Škriniarom, ktorý je veľmi rád, že som prestúpil do Brescie. Ozval sa mi aj Richard Lásik, ktorý tiež hrá v Serie B. Som rád, že sa mi chalani snažia pomôcť."

