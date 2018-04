SOV ocenil úspešných reprezentantov zimných olympijských hier, galavečeru dominovala Kuzminová

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - V piatok na slávnostnom galavečere v Bratislave ocenil Slovenský olympijský výbor (SOV) úspešných reprezentantov zo zimných olympijských hier 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Najoceňovanejšia bola Kuzminová

Športovci a ich realizačné tímy si rozdelili dovedna 266 500 eur. SOV zároveň predstavil knižnú pamätnicu s názvom Pjongčang 2018. "Som veľmi rád, že naša účasť bola veľmi úspešná najmä vďaka Nasti Kuzminovej a jej zisku krásnych medailí," povedal vedúci slovenskej výpravy v Kórejskej republike Roman Buček.

Najoceňovanejšou športovkyňu večera bola biatlonistka a trojnásobná medailistka z ostatných zimných olympijských hier Anastasia Kuzminová. Prevzala si šeky v hodnote viac ako 140 000 eur. Jej realizačný tím získal ďalších 42 900 eur.

"Už sú to dva mesiace a dá sa čakať, že tie emócie už odzneli, ale teraz mám znovu zimomriavky. Takéto pocity doprajem zažiť každému jednému športovcovi. Je to niečo neuveriteľné," povedala na pódiu rodáčka z ruského Ťumeňa.

Odznak získal aj jej manžel

Kuzminovej manžela a trénera Daniela navyše ocenili Zlatým odznakom SOV za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport. "Za každým úspešným športovcom je tím ľudí, ktorý preňho pracuje. Nie je to iba o trénerovi, ale aj iných členoch tímu," myslí si niekdajší reprezentant Izraela v behu na lyžiach.



Šeky dostali aj ostatné členky biatlonovej ženskej štafety, ktorá skončila na 5. mieste: Paulína a Ivona Fialkové, Kuzminová i na galavečere neprítomná Terézia Poliaková. Staršia zo sestier Fialkových dostala odmenu aj za individuálne 5. miesto v pretekoch na 15 km.

Kolektívny výsledok je vždy iný

"Cítim sa výborne. Každým dňom cítim stále väčšiu a väčšiu motiváciu do ďalšej sezóny. Som rada, že som dosiahla na zimnej olympiáde takéto výsledky a nechcem povedať posledné slovo," uviedla Paulína Fialková.

"Bolo to náročné, v individuálnych pretekoch som nedosiahla umiestnenie, na ktoré som mala a ktoré som chcela. Štafeta bola posledná možnosť, ako si napraviť reputáciu a urobiť si radosť. Kolektívny výsledok je vždy o niečom inom ako individuálny. Bolo to veľmi emotívne," dodala jej sestra Ivona.

Vlhová sa na podujatí nezúčastnila

Za piate miesto v alpskej kombinácii ocenil SOV zjazdárku Petru Vlhovú. Ani ona sa však na podujatí nezúčastnila z osobných dôvodov, ľudí v sále pozdravila aspoň prostredníctvom videa.

Cenu Matildy Pálfyovej určenú pre ženy za ich športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí dostala najúspešnejšia slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová, ktorá sa po ZOH v Pjongčangu rozlúčila s aktívnou kariérou.

Musia vybudovať športoviská

"Celá kariéra bola úžasná, no odkedy cítim, že sa v mojom bruchu rodí nový život, je to asi moje najkrajšie obdobie. Sú to neopísateľné pocity. Záver kariéry bol veľmi ťažký. Bol to boj s časom. Nemala som čo stratiť, teraz môžem skúsenosti ohľadom zranenia odovzdať ďalej," uviedla 33-ročná Velez-Zuzulová.



Jej otec a tréner Timotej si prevzal Strieborný odznak SOV. "Chcem pokračovať v športe aj ďalej. Dúfam, že nám na Slovensku svitne na lepšie časy. Musíme vybudovať športoviská, aby športovci mali kde trénovať," povedal Zuzula.

Medaily SOV udelili štvornásobným účastníkom ZOH - reprezentantke v behu na lyžiach Alene Procházkovej a sánkarovi Jozefovi Ninisovi.

Krst pamätnice

Na galavečere Slovenský olympijský výbor oficiálne predstavil a pokrstil knižnú pamätnicu Pjongčang 2018. Jej zostavovateľom bol Milan Vranka a zodpovedným redaktorom Ľubomír Souček.

Siedmu zimnú a celkovo trinástu olympijskú slovenskú pamätnicu pokrstila svojimi medailami Kuzminová. "Som podpísaný pod mnohými takýmito knihami. Je vždy dôležité dobre to naplánovať. Príprava trvá dosť dlho, musíme si určiť koncepciu, vybrať autorov a dohodnúť sa s nimi. Myslím si, že samotný výsledok je veľmi pekný. Keď po knihe človek siahne o 20 rokoch, dozvie sa, čo sa na ZOH dialo," vyhlásil Souček.

