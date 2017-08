Som spokojný s výkonom môjho mužstva, povedal Mourinho po finále Európskeho superpohára

SKOPJE 9. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti španielskeho klubu Real Madrid sa stali po rokoch 2002, 2014 a 2016 štvrtýkrát víťazmi Európskeho superpohára. V utorňajšom stretnutí 42. ročníka zvíťazili v macedónskej metropole Skopje nad anglickým Manchestrom United 2:1 (1:0).

V Arene Filipa II. Macedónskeho v drese úradujúceho šampióna Ligy majstrov skóroval v 24. min brazílsky stredopoliar Casemiro, na 2:0 zvýšil po zmene strán v 52. min španielsky reprezentant Isco.

Anglický protivník Realu z Old Traffordu stačil už len skorigovať, v 62. min sa presadil belgický útočník Romelu Lukaku. Manchester United nepridal druhý celkový triumf v Európskom superpohári, dosiaľ uspel jediný raz - v roku 1991.





Bojovali do posledných sekúnd

"Som spokojný s výkonom môjho mužstva. V Premier League nemáme Real Madrid. Aj keď máme špičkové mužstvo, súper má odlišný tím s rôznymi vlastnosťami. Stredoví hráči Realu nie sú žiadne repliky - neexistuje žiadna replika Modriča, Toniho Kroosa, Isca ani Casemira. V druhom polčase sme napriek tomu našli spôsob futbalu, ktorý sa protivníkovi nepáči a spôsobili sme mu problémy. Som spokojný, ako sme zareagovali za stavu 0:2, znížili sme a Marcus Rashford sám pred brankárom mohol dokonca vyrovnať. Bojovali sme až do posledných sekúnd, a to je skvelé," vyhlásil kormidelník United José Mourinho.

Svojrázny Portugalčan po slávnostnom dekorovaní daroval svoju medailu mladému fanúšikovi ManUtd menom Deji.



"Aj keď zvíťazím, pre mňa medaily až tak veľa neznamenajú, takže si predstavte, aké to asi je, keď prehrám. Táto medaila by si iste našla nejaké miesto v mojom dome, ale pre toto dieťa je to niečo, čo si bude navždy pamätať. Bol to chlapček s dresom United. Neviem odkiaľ pochádza, no som si istý, že na to nikdy nezabudne," sympaticky dodal 54-ročný rodák zo Setúbalu. Ten sa stal prvým trénerom, ktorý prehral v troch dueloch Európskeho superpohára.

Mourinho chválil Nemanju Matiča

Mourinho po zápase pochválil najnovšiu posilu Nemanju Matiča. Dvadsaťdeväťročný Srb, ktorý vďaka niekdajšiemu pôsobeniu v MFK Košice (2007-2009) vlastní aj slovenský pas, sa v strede poľa nestratil.

"Hral veľmi dobre a najmä vo fázach druhého polčasu, keď sme dominovali. Na ihrisku robil to, čo sme od neho chceli - hral jednoducho a vyvažoval náš prejav. Je to hráč s veľkými skúsenosťami a schopnosťami," vyhlásil niekdajší kouč FC Porto, Interu Miláno či Realu Madrid.

Mimochodom, Matič nastúpil v Skopje takmer doma, keďže jeho starý otec pochádza z obce Volkovija pri Tetove. Z Macedónska je aj jeho matka a Matičovci stále majú príbuzných v tejto krajine.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.