Som na sto percent pripravený pomôcť mužstvu, vyhlásil Gyömbér po absencii Ďuricu a Škrtela

ŠAMORÍN 30. augusta (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák rieši pred kvalifikačným duelom o postup na MS 2018 so Slovinskom (hrá sa v piatok od 20.45 h v Trnave) zásadný problém - ako poskladať pri neúčasti stopérov Martina Škrtela a Jána Ďuricu obrannú formáciu.





Jednou z alternatív môže byť zaradenie defenzívneho univerzála Norberta Gyömbéra do zostavy, či už na stopérskom poste, prípadne na ľavom kraji obrany.

Na otázku, ako vidí šance, že proti Slovincom zasiahne do hry, 25-ročný obranca či defenzívny stredopoliar, odpovedal: "Šanca je v podstate rovnaká ako u každého ďalšieho hráča, ktorý je v kádri. O základnej formácii rozhoduje tréner. Verím, že nájde správny kľúč i zostavu, aby sme so Slovincami získali tri body. Veľmi dôležité body.“

Zápas so Slovinskom vidí pozitívne

Pri absencii Škrtela a Ďuricu však šanca, že dostane od trénera Kozáka príležitosť, stúpla. "Dúfam v to. Som na sto percent pripravený pomôcť mužstvu. Aj na celých deväťdesiat minút, ak dostanem dôveru. Verím si,“ hlási pripravenosť.

„Som vďačný za každú možnosť byť v reprezentácii medzi chalanmi a realizačným tímom. Vždy som tvrdo trénoval a beriem to ako odmenu,“ netajil Gyömbér radosť nad pozvánkou do tímu. Pred duelom so Slovinskom pridáva optimistickú prognózu:

"Máme všetko vo svojich rukách. Veci sa budú odvíjať od toho, ako vstúpime do zápasu a čo dovolíme súperovi. Keď sa každý stopercentne pripraví, a tomu bude zodpovedať aj výkon na ihrisku, mali by sme Slovincov zdolať, máme kvalitnejší tím. To, že štadión je už niekoľko dní pred zápasom vypredaný, je super.“





Najradšej by zostal v Taliansku

Čo sa týka klubovej budúcnosti, je už viac ako jednou nohou preč z talianskeho AS Rím. "Odkrútil som si celú prípravu, ale zrejme nefigurujem v plánoch nového trénera Eusebia Di Francesca,“ povie na rovinu rodák z Revúcej.

"Som veľmi blízko k zmene klubu, minimálne k hosťovaniu. Zatiaľ by som to však nechcel konkretizovať. Keďže o pár dní sa končí prestupové obdobie, dúfam, že sa to dotiahne do úspešného konca. Najradšej by som zostal v Taliansku, ale momentálne to vyzerá skôr na inú krajinu,“ neprezradil zatiaľ novú klubovú adresu, na ktorú by sa mal presťahovať. Podľa webu gianlucadimarzio.com. by mal zamieriť do rumunského CFR Kluž.

Ako kmeňový hráč AS Rím strávil uplynulú sezónu na hosťovaniach v Pescare a Tereku Groznyj. Zatiaľ čo v Pescare ho na jeseň pribrzdilo zranenie, počas jari mohol pookriať v tíme najvyššej ruskej súťaže.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.